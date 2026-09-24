Motorola edge 70 fusion, prezzo in picchiata: va comprato oggi

Lo smartphone medio di gamma di Motorola è disponibile in offerta con uno sconto del 27% e risparmi 110 euro. Schermo ampio, ottime prestazioni e fotocamera da 50 megapixel.

Motorola

Per chi è alla ricerca di uno smartphone medio di gamma, Motorola è diventata in questi ultimi anni una delle aziende di riferimento. Il merito del brand statunitense è di essere riuscito a realizzare telefoni interessanti dal punto di vista del design e delle caratteristiche, e con un prezzo decisamente concorrenziale. Prezzo che diventa eccezionale quando li trovi in offerta, come accade oggi con il Motorola edge 70 fusion disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Un telefono che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma dotato di componenti di livello superiore. Un esempio è l’ottimo display Extreme AMOLED con risoluzione 1,5 K e con refresh rate fino a 144 Hz. Ottime anche le prestazioni e la batteria non tradisce: grazie alla promo di oggi diventa un super affare.

Motorola edge 70 fusion 279,90 € -30% 399,00 € Risparmi 119,10 € Acquista su Amazon

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Motorola edge 70 Fusion: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo imperdibile per il Motorola edge 70 Fusion. Da oggi lo smartphone del brand statunitense è disponibile con uno sconto del 27% e lo paghi 289,80 euro. Il risparmio netto è di 110 euro su quello di listino e approfitti di una super occasione. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Motorola edge 70 Fusion: le caratteristiche tecniche

Affidabile, con ottime caratteristiche e con un’offerta che lo fa diventare un vero best-seller. Per capire la bontà di questo smartphone basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dal primo punto: lo schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5 K (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche molto più fluido nella vita di tutti i giorni. Un display anche molto ampio che puoi utilizzare per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Il multitasking e le app pesanti non sono di certo un problema grazie al processore Snapdragon 7s Gen 3 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per installare tutte le app che vuoi e per salvare foto e video.

Il comparto fotografico è un punto di forza dello smartphone. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel realizzato da Sony e un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel che assicura scatti perfetti in ogni situazione. A supporto anche filtri e modalità di scatto ad hoc.

Chiudiamo con uno dei punti forti del telefono: la mega batteria da 7000 mAh che assicura un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. Supporta anche la ricarica rapida fino a 68 W per avere il 100% di autonomia in meno di un’ora.

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