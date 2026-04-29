Motorola, lo smartphone top crolla di prezzo: oggi costa la metà

Su Amazon è in offerta il Motorola edge 70 con uno sconto del 48% e risparmi quasi 400 euro. Schermo luminoso, tripla fotocamera da 50 megapixel, ottime prestazioni.

Motorola

Lo smartphone che devi assolutamente acquistare oggi. Senza girarci troppo intorno, la promo disponibile su Amazon per il Motorola edge 70 lo fa diventare un vero best-buy. E non stiamo esagerando. Per capirlo basta vedere l’offerta: grazie allo sconto del 48% il prezzo crolla al minimo storico e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Un’occasione lampo che non puoi assolutamente farti sfuggire. Lo smartphone di Motorola si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, ma strizza decisamente l’occhio ai secondi. Lo si intuisce facilmente dalla tripla fotocamera da 50 megapixel, dallo schermo ampio e con refresh rate elevato, fino alla batteria che si ricarica rapidamente.

Motorola edge 70

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Motorola edge 70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo disponibile da oggi su Amazon, il prezzo del Motorola edge 70 crolla al minimo storico. Lo paghi 414,99 euro, con uno sconto del 48% che te lo fa pagare praticamente la metà. Per un telefono uscito sul mercato da pochi mesi, si tratta di un’occasione irripetibile. Puoi anche dilazionare la spesa a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Non perdere questa opportunità, le scorte possono terminare molto presto.

Motorola edge 70

Motorola edge 70: le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 70 è l’esempio perfetto del grande lavoro svolto in questi ultimi anni dal brand statunitense. Un telefono top che solo per oggi trovi allo stesso prezzo di un medio di gamma. Per capire la bontà di questo dispositivo basta solamente vedere la scheda tecnica e approfondire le caratteristiche.

Partiamo dal display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che raggiunge un picco di 4500 nit che lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen4 supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per assicurare prestazioni top con qualsiasi app e per installare tutto quello di cui hai bisogno.

Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Presente anche un sensore di luce per migliorare la qualità degli scatti quando c’è poca illuminazione. Da 50 megapixel anche il sensore frontale per i selfie.

La batteria da 4800 mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco meno di mezzora. Un telefono completo e da oggi a un prezzo mai visto prima.

Motorola edge 70