Motorola, questo smartphone top è da comprare subito: prezzo in picchiata

Il Motorola edge 70 è disponibile in offerta con uno sconto del 44% e risparmi più di 350 euro. Schermo fluido, fotocamera da 50 megapixel e ottima batteria.

Motorola

Per uno smartphone top di gamma non è necessario spendere cifre esagerate, ma molto spesso basta aspettare il momento giusto e soprattutto la giusta offerta. Come quella disponibile oggi su Amazon per il Motorola edge 70, smartphone del brand statunitense da poco uscito sul mercato e che trovi su Amazon a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 340 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una promo esclusiva che trovi solo sul sito di e-commerce-

Motorola edge 70

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Lo smartphone di Motorola è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare solamente pochi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti arriva a casa. Non perdere questa occasione, le scorte sono limitate.

Amazon

Motorola edge 70

Prestazioni top grazie a una scheda tecnica equilibrata e che si basa su componenti di ultima generazione. Motorola ha fatto un grande lavoro e come sempre la scheda tecnica si basa su un display da top di gamma. Sul Motorola edge 70 è presente uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FullHD) e con refresh rate fino a 120 Hz. Un display con luminosità elevata e con cui vedere tutti i contenuti preferiti con la miglior risoluzione possibile (anche film e serie TV). Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen 4 con a supporto 12 gigabyte di RAM e ben 512 gigabyte di memoria interna. In questo modo hai tutto lo spazio di cui hai bisogno per installare app e per salvare immagini e documenti.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Una soluzione versatile che ti permette di scattare foto in alta definizione sia quando c’è luce sia al buio. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale sempre da 50 megapixel. Un sistema di fotocamere che difficilmente trovi su altri dispositivi della stessa fascia di prezzo.

Chiudiamo con la batteria da 4800 mAh con cui copri un’intera giornata senza troppi patemi. E grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Motorola edge 70