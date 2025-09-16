Motorola edge 60, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo crolla

Da oggi trovi lo smartphone medio di gamma di Motorola con uno sconto del 36% e risparmi quasi 140 euro su quello di listino. Tripla fotocamera da 50 megapixel e ottime prestazioni.

Se stavi aspettando l’offerta giusta per acquistare un nuovo smartphone e non volevi spendere una cifra esagerata, abbiamo quella che fa per te. Da oggi, infatti, è disponibile su Amazon il Motorola edge 60, smartphone lanciato da pochi mesi sul mercato dal brand statunitense e che si fa notare per una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 140 euro su quello di listino. Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni offerte sono nettamente superiori.

Lo smartphone è equipaggiato con un ottimo processore MediaTek Dimensity di ultima generazione che assicura prestazioni elevate con qualsiasi applicazione. A catturare l’attenzione è anche il display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni, e da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Anche la selfie cam è da 50 megapixel e difficilmente la trovi su dispositivi di questa fascia di prezzo. La batteria è una sicurezza: arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

Motorola edge 60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartphone medio di gamma da acquistare oggi. Il Motorola edge 60 è disponibile in offerta con uno sconto del 36% al prezzo di 240,90 euro, minimo storico su Amazon e uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 140 euro, un’ottima cifra per un dispositivo uscito sul mercato da pochi mesi. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando oggi lo smartphone lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo.

Motorola edge 60: le caratteristiche tecniche

Con il Motorola edge 60, il brand statunitense si afferma ancora una volta come uno dei punti di riferimento nella fascia tra i medio e i top di gamma. La bontà di questo dispositivo non è solo nelle unità vendute, ma soprattutto in una scheda tecnica con pochi eguali in questa fascia di prezzo.

Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: il display. Lo smartphone è equipaggiato con un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FullHD) e con refresh rate fino a 120 Hz, che rende l’utilizzo del telefono più scorrevole con le app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dall’affidabile processore MediaTek Dimensity 7300 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Altro punto forte dello smartphone è il comparto fotografico. Una vera sorpresa vedere su un telefono medio di gamma una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. E per i selfie hai a disposizione una fotocamera frontale sempre da 50 megapixel. Un sistema fotografico che solitamente trovi solo su telefoni di fascia superiore. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che ti aiuta a migliorare la qualità degli scatti e dei video.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5200 mAh che supporta anche la ricarica rapida fino a 68 W. Autonomia fino a due giorni e hai il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

