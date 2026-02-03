Motorola edge 60, prezzo in picchiata: sconto esagerato

Da oggi troviamo il Motorola edge 60 con uno sconto del 44% e risparmi più di 160 euro su quello di listino. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Motorola negli ultimi anni ha conquistato una fetta di mercato consistente nel settore mobile. E lo ha fatto grazie a dispositivi molto interessanti e con un rapporto qualità-prezzo elevato. Rapporto che diventa eccezionale quando li trovi in promo su Amazon. Come capita oggi con il Motorola edge 60, smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che trovi a un prezzo mai visto prima. Il merito è del super sconto del 44% che ti fa risparmiare più di 160 euro su quello di listino. Un’occasione imperdibile e che non puoi farti sfuggire.

Il Motorola edge 60 ha tutte le caratteristiche che cerchi in uno smartphone che deve garantire prestazioni top e affidabilità nel tempo. Oltre ad avere uno schermo super fluido, lo smartphone del brand statunitense è dotato di un processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, di una tripla fotocamera con sensori professionali e una batteria che può durare per tutto il giorno. Un telefono completo e con nessun punto debole. Con l’offerta di oggi diventa un vero best-buy.

Motorola edge 60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Scende al minimo storico il prezzo del Motorola edge 60 e diventa un vero best-buy. Da oggi lo smartphone è disponibile a soli 214 euro grazie allo sconto del 44% che fa risparmiare più di 160 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del telefono è immediata e per la spedizione devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Motorola edge 60: le caratteristiche tecniche

Per essere uno dei telefoni più acquistati su Amazon negli ultimi mesi bisogna avere due caratteristiche: un prezzo eccezionale e una scheda tecnica che risponde alle esigenze degli utenti. E le troviamo entrambe sul Motorola edge 60, telefono disponibile in super promo su Amazon.

Per capire la bontà dell’offerta basta vedere la scheda tecnica. Partiamo dal primo elemento che salta subito all’occhio: il display. Come sulla maggior parte dei dispositivi Motorola di questa fascia di prezzo, anche questo Motorola edge 60 è equipaggiato con uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e un refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità. Raggiunge anche un picco di luminosità di 4500 nit che lo rende luminoso sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Lo smartphone è dotato anche di un ottimo sistema fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e una teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie hai a disposizione un ulteriore sensore fotografico da 50 megapixel. A supporto anche tante modalità di scatto che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida TurboPower da 68 W. Non perdere questa opportunità.

