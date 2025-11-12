Motorola, prezzo crollato per lo smartphone top: sconto mai visto prima
Il Motorola edge 60 è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 42% e lo paghi quasi la metà. Scopri caratteristiche e prezzo.
Torna in promo uno degli smartphone più venduti su Amazon. Parliamo del Motorola edge 60, telefono medio di gamma uscito sul mercato da pochi mesi e che solo per oggi trovi con uno sconto esagerato del 42% che te lo fa pagare quasi la metà. Il risparmio netto supera i 150 euro e approfitti di una delle migliori promo per uno smartphone disponibile oggi su tutto il web. Amazon assicura anche la consegna in meno di ventiquattro ore: un’occasione che non puoi farti sfuggire per nessun motivo.
Il Motorola edge 60 è un telefono equilibrato in grado di assicurare prestazioni più che decenti e che permette di scattare immagini di buon livello. La scheda tecnica si basa su un ampio display pOLED con refresh rate fino a 120 Hz, un processore MediaTek di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Non manca una super batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno e che si ricarica molto rapidamente. Non farti scappare queste opportunità, possono terminare da un momento all’altro.
Motorola Edge 60: prezzo, offerta e sconto Amazon
Assolutamente lo smartphone da comprare oggi. Il Motorola edge 60 è disponibile su Amazon a un prezzo di 221,49 euro, con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi risparmi quasi 160 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.
Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare anche meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Cosa vuol dire? Che lo puoi già acquistare oggi in vista del Natale e avere tutto il tempo per effettuare il reso.
Motorola Edge 60: le caratteristiche tecniche
Il Motorola Edge 60 è il re della fascia media, abbinando a caratteristiche molto interessanti, un prezzo mai visto prima. Uno smartphone realizzato con molta cura e con materiali resistenti anche alle cadute e all’acqua.
Passando agli aspetti più tecnici, lo smartphone di Motorola è dotato di uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD. Questo è lo schermo più luminoso di sempre per la serie Edge e raggiunge un picco di 4500 nits, rendendolo visibile anche sotto la luce del sole. Per quanto riguarda il refresh rate, invece, raggiunge i 120 Hz e lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni.
Il Motorola Edge 60 è anche molto potente. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 GB di memoria interna, per un multitasking fluido e veloce. L’esperienza è potenziata dalla tecnologia moto AI e dall’integrazione di Gemini Live, l’assistente vocale di Google, per una interazione più naturale e intelligente.
Per gli amanti della fotografia, invece, trova posto un sistema con tre fotocamera posteriore professionali e un sensore frontale di ottima qualità che permette di scattare foto perfette anche quando c’è poca luce.
- Principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico per scatti impeccabili.
- Ultra-grandangolare da 50 megapixel per catturare panorami ampi e dettagli ravvicinati.
- Teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e Super Zoom 30x per soggetti distanti.
- La fotocamera frontale da 50 megapixel assicura selfie di altissima qualità.
Chiudiamo con l’autonomia eccezionale: la potente batteria da 5200 mAh ti garantisce più di un giorno di autonomia e, con la ricarica TurboPower da 68 W, ottieni il 100% di autonomia in circa 30 minuti. L’audio è immersivo, grazie ai doppi altoparlanti stereo sintonizzati con Dolby Atmos®.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.