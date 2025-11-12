Motorola, prezzo crollato per lo smartphone top: sconto mai visto prima

Il Motorola edge 60 è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 42% e lo paghi quasi la metà. Scopri caratteristiche e prezzo.

MisterGadget.Tech

Torna in promo uno degli smartphone più venduti su Amazon. Parliamo del Motorola edge 60, telefono medio di gamma uscito sul mercato da pochi mesi e che solo per oggi trovi con uno sconto esagerato del 42% che te lo fa pagare quasi la metà. Il risparmio netto supera i 150 euro e approfitti di una delle migliori promo per uno smartphone disponibile oggi su tutto il web. Amazon assicura anche la consegna in meno di ventiquattro ore: un’occasione che non puoi farti sfuggire per nessun motivo.

Il Motorola edge 60 è un telefono equilibrato in grado di assicurare prestazioni più che decenti e che permette di scattare immagini di buon livello. La scheda tecnica si basa su un ampio display pOLED con refresh rate fino a 120 Hz, un processore MediaTek di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Non manca una super batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno e che si ricarica molto rapidamente. Non farti scappare queste opportunità, possono terminare da un momento all’altro.

Motorola Edge 60

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Motorola Edge 60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Assolutamente lo smartphone da comprare oggi. Il Motorola edge 60 è disponibile su Amazon a un prezzo di 221,49 euro, con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi risparmi quasi 160 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare anche meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Cosa vuol dire? Che lo puoi già acquistare oggi in vista del Natale e avere tutto il tempo per effettuare il reso.

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60: le caratteristiche tecniche

Il Motorola Edge 60 è il re della fascia media, abbinando a caratteristiche molto interessanti, un prezzo mai visto prima. Uno smartphone realizzato con molta cura e con materiali resistenti anche alle cadute e all’acqua.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smartphone di Motorola è dotato di uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD. Questo è lo schermo più luminoso di sempre per la serie Edge e raggiunge un picco di 4500 nits, rendendolo visibile anche sotto la luce del sole. Per quanto riguarda il refresh rate, invece, raggiunge i 120 Hz e lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni.

Il Motorola Edge 60 è anche molto potente. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 GB di memoria interna, per un multitasking fluido e veloce. L’esperienza è potenziata dalla tecnologia moto AI e dall’integrazione di Gemini Live, l’assistente vocale di Google, per una interazione più naturale e intelligente.

Per gli amanti della fotografia, invece, trova posto un sistema con tre fotocamera posteriore professionali e un sensore frontale di ottima qualità che permette di scattare foto perfette anche quando c’è poca luce.

Principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico per scatti impeccabili.

con stabilizzatore ottico per scatti impeccabili. Ultra-grandangolare da 50 megapixel per catturare panorami ampi e dettagli ravvicinati.

per catturare panorami ampi e dettagli ravvicinati. Teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e Super Zoom 30x per soggetti distanti.

La fotocamera frontale da 50 megapixel assicura selfie di altissima qualità.

Chiudiamo con l’autonomia eccezionale: la potente batteria da 5200 mAh ti garantisce più di un giorno di autonomia e, con la ricarica TurboPower da 68 W, ottieni il 100% di autonomia in circa 30 minuti. L’audio è immersivo, grazie ai doppi altoparlanti stereo sintonizzati con Dolby Atmos®.

Motorola Edge 60