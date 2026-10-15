Motorola edge 60 neo in offerta: sconto esagerato e prezzo in picchiata

Lo smartphone medio di gamma di Motorola è in promo con uno sconto del 38% e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Schermo super fluido e ottime prestazioni.

Motorola

Se sei alla ricerca di uno smartphone top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon troviamo in promo il Motorola edge 60 neo, smartphone medio di gamma che da oggi trovi a un prezzo molto interessante. Il merito è dell’ottimo sconto del 38% che ti fa risparmiare 150 euro su quello di listino e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Per rendere ancora più allettante la promo c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sul telefono c’è ben poco da dire: trovare a meno di 250 euro uno smartphone con schermo super fluido, ottimo processore e una tripla fotocamera posteriore non è una cosa da tutti i giorni. Ti consigliamo di approfittarne subito: può terminare da un momento all’altro.

Motorola edge 60 neo 262,00 € -34% 399,00 € Risparmi 137,00 € Acquista su Amazon

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Motorola edge 60 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock da cogliere al volo. Solo per oggi trovi il Motorola edge 60 neo in offerta a un prezzo di 249 euro con uno sconto del 38% su quello di listino. Il risparmio netto è di 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 49,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni ideali per comprare un ottimo telefono a un prezzo mai visto prima.

Acquistando oggi lo smartphone di Motorola lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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Motorola edge 60 neo: le caratteristiche tecniche

La soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un telefono performante, ma non vuole spendere cifre esagerate. Nonostante sia uscito sul mercato da circa un anno, il Motorola edge 60 neo è un telefono ancora molto attuale e soprattutto con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Per capire le potenzialità del dispositivo basta vedere la scheda tecnica. Partiamo dall’elemento che spicca immediatamente: il display da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Il multitasking non è un problema e puoi utilizzare qualsiasi applicazione.

Il comparto fotografico non è da meno. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e per finire un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. Una soluzione completa e versatile che difficilmente trovi in telefoni con questo prezzo. Per gli scatti frontali puoi fare affidamento alla selfie camera da 32 megapixel.

Chiudiamo con l’ultimo elemento della scheda tecnica: la batteria da 5000 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi e supporta anche la ricarica TurboPower da 68W.

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