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Il Motorola edge 60 neo è in offerta su Amazon con uno sconto del 35% e il risparmio netto è di 140 euro. Schermo pOLED, ottime prestazioni e tripla fotocamera posteriore.

Motorola

Offerta imperdibile per il Motorola edge 60 neo, smartphone medio di gamma del brand statunitense che cattura l’attenzione grazie alla promo disponibile da oggi su Amazon. Il merito è dell’ottimo sconto del 35% che fa scendere il prezzo di ben 140 euro e approfitti di una grande occasione. Un telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma che oggi trovi a un prezzo alla portata di molti. Le prestazioni sono di livello elevato grazie al processore MediaTek integrato, allo schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD e una tripla fotocamera posteriore che oramai non trovi nemmeno sui telefoni top. La batteria è una garanzia e copre un’intera giornata. Le scorte sono limitate, quindi ti consigliamo di approfittare immediatamente della promo.

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Motorola edge 60 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’ottima offerta da non farsi scappare. Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 60 neo in promo con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 259 euro, con un risparmio su quello consigliato di ben 140 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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Motorola edge 60 neo: le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 60 neo è l’esempio di come dovrebbe essere un telefono medio di gamma in questo 2026. Oltre ad avere un costo accessibile a molti, deve assicurare buone prestazioni ed essere soprattutto affidabile. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Lo smartphone si basa su un display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FullHD) e con refresh rate fino a 120 Hz. Questo permette di vedere i proprio contenuti preferiti con la miglior qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per supportare qualsiasi tipologia di applicazione e per salvare tutte le immagini che vuoi.

A proposito di foto, lo smartphone è dotato di un ottimo comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e per finire un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per la fotocamera frontale hai a disposizione un ottimo sensore da 32 megapixel.

Chiudiamo con una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida TurboPower fino a 68W per avere il 100% di autonomia in poco meno di trenta minuti.

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