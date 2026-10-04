Il Motorola edge 60 neo è in offerta su Amazon con uno sconto del 34% e fai un ottimo affare. Dotato di uno schermo da 6,36 pollici, processore MediaTek e una tripla fotocamera posteriore.

Motorola

Approfittando delle offerte lampo che ci propone Amazon in questi giorni è possibile in alcuni casi fare dei grandissimi affari. È quello che accade oggi con il Motorola edge 60 neo, telefono medio di gamma che strizza l’occhio ai telefono di fascia superiore. Uno smartphone realizzato con grandissima cura e dotato di componenti che solitamente non trovi in un telefono medio di gamma. Un esempio è il comparto fotografico che si compone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Ottimo anche lo schermo da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, superiore anche al FHD. Oggi, però, non siamo qui per parlare delle caratteristiche tecniche, bensì della promo disponibile su Amazon. Lo smartphone è disponibile con un ottimo sconto del 35% e risparmi 140 euro su quello di listino. Approfitti di una delle migliori occasioni di tutto il web per un telefono in questa fascia di prezzo. Non perdere tempo: le scorte sono limitate.

Motorola edge 60 neo 259,00 € -35% 399,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Motorola edge 60 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta lampo disponibile oggi il prezzo del Motorola edge 60 neo scende a 259 euro. Il merito è dello sconto del 35% che ti fa risparmiare ben 140 euro su quello di listino. Un vero affare per un telefono affidabile e con un rapporto qualità-prezzo elevato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedito da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Motorola edge 60 neo 259,00 € -35% 399,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Motorola edge 60 neo: le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 60 neo è uno dei migliori telefoni che puoi trovare oggi nella fascia dei medio di gamma. Un telefono uscito sul mercato da poco più di un anno, ma che risulta essere ancora molto affidabile e con prestazioni elevate.

Per capire le potenzialità di questo modello basta vedere la scheda tecnica. Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido con i videogame e le app social. Le prestazioni sono più che decenti grazie alla presente del processore MediaTek Dimensity 7400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una vera chicca, soprattutto in uno smartphone con un prezzo inferiore ai 260 euro. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 32 megapixel. A supporto anche algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano la qualità di scatti e video.

Chiudiamo con una batteria affidabile da 5000 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Supporta anche la ricarica TurboPower da 68 W che impiega circa 30 minuti per avere il 100% di autonomia.

Motorola edge 60 neo 259,00 € -35% 399,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon