Motorola edge 60 neo, è lo smartphone da comprare oggi: sconto esagerato

Da oggi trovi il Motorola edge 60 neo in promo con uno sconto del 33% e risparmi centinaia di euro. Schermo compatto, ottime prestazioni e tripla fotocamera posteriore.

Motorola

Se c’è uno smartphone che in questi ultimi mesi si è affermato come uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo, è sicuramente il Motorola edge 60 neo. Un telefono medio di gamma che trovi ancora a un prezzo alla portata di molti e che allo stesso tempo è dotato di componenti tecniche di qualità elevata. Lo dimostra lo schermo pOLED con risoluzione SuperHD (superiore al FullHD) e la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. All’ottima scheda tecnica, da oggi su aggiunge anche lo sconto del 33% che ti fa approfittare di un super prezzo e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Una vera occasione lampo che non bisogna farsi scappare: le scorte sono limitate e può terminare da un momento all’altro.

Motorola edge 60 neo 267,50 € -33% 399,00 € Risparmi 131,50 € Acquista su Amazon

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Motorola edge 60 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo irripetibile per il Motorola edge 60 neo. Grazie alla promo di oggi lo smartphone di Motorola è disponibile a un prezzo di 268,50 euro, con uno sconto del 33% su quello consigliato. Il risparmio netto è di 13o euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone Motorola è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027. Amazon, infatti, ha aumentato il periodo di reso in vista del Black Friday e del Natale.

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Motorola edge 60 neo: le caratteristiche tecniche

Nella sua fascia di prezzo, il Motorola edge 60 neo è sicuramente tra gli smartphone più interessanti. E il merito è dell’ottima scheda tecnica pensata dal brand statunitense.

Alla base di tutto c’è l’ottimo schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende compatto e allo stesso tempo molto fluido, soprattutto con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio i social. Le prestazioni sono assicurate dall’affidabile processore MediaTek Dimensity 7400 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti del telefono è sicuramente il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo a cui lo trovi oggi. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e per finire un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. Una soluzione equilibrata e che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione.

Per concludere, sul telefono trovi una batteria da 5000 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Grazie al supporto alla ricarica TurboPower da 68 W hai il 100% di autonomia in circa trenta minuti.

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