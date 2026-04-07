Motorola, lo smartphone top a un prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Da oggi trovi il Motorola edge 60 neo in promo con uno sconto del 36% e risparmi centinaia di euro. Schermo super fluido, ottime prestazioni e una batteria a lunga durata.

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Gli smartphone Motorola sono tornati a essere un punto riferimento nel mondo mobile e il merito è di dispositivi realizzati con molta cura e con un rapporto qualità-prezzo elevato. Rapporto qualità-prezzo che diventa eccezionale quando li troviamo in promo come capita oggi con il Motorola edge 60 neo, disponibile su Amazon con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo a 251 euro, minimo storico e tra le migliori promo che puoi trovare oggi sul web per un telefono con queste caratteristiche e uscito sul mercato da pochi mesi. Il risparmio netto è di poco superiore ai 140 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che trovi nella pagina prodotto. Non perdere questa opportunità e clicca sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto.

Motorola edge 60 neo

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La disponibilità di questo smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Essendo spedito da Amazon hai ben quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Motorola edge 60 neo

Amazon

Nella fascia tra i 250 e i 300 euro il Motorola edge 60 neo è uno dei migliori modelli che puoi trovare oggi. Un telefono realizzato con molta cura dal brand statunitense che ha scelto componenti che assicurano ottime prestazioni.

A catturare immediatamente l’attenzione è il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, è presente una tripla fotocamera con sensore principale Sony da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Una soluzione versatile che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione e che difficilmente trovi in altri telefoni della stessa fascia di prezzo. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. A supporto hai anche algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che rendono ogni tua foto un vero capolavoro.

La scheda tecnica si compone anche di un display OLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FullHD) e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente, soprattutto social e videogame. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno e che supporta la ricarica TurboPower da 68 W per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora. A bordo trovi anche strumenti avanzati di intelligenza artificiale che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Un ottimo telefono a un prezzo eccezionale.

Motorola edge 60 neo