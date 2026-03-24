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Motorola, ecco lo smartphone top da comprare oggi: costa pochissimo

Il Motorola edge 60 neo è in promo con un ottimo sconto del 38% e il prezzo crolla al minimo storico. Schermo super fluido, tripla fotocamera posteriore e ottima batteria.

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Motorola Edge 50 Neo MisterGadget.Tech

Motorola in questi ultimi anni si è conquistata una fetta di mercato sempre più grande nel mondo degli smartphone Android e il motivo è molto semplice: modelli con ottime caratteristiche tecniche a un prezzo decisamente alla portata di tutti. Ne è una dimostrazione il Motorola edge 60 neo che troviamo in offerta da oggi con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 248,35 euro. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un’occasione che ti consigliamo di non farti sfuggire: clicca sul link e accedi direttamente all’offerta.

Motorola edge 60 neo

Motorola edge 60 neo

248,35 €399,00 € -150,65 € (38%)

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La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi devi aspettare pochissimi giorni per la consegna. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti arriva a casa.

Motorola edge 60 neo

Motorola edge 60 neo

248,35 €399,00 € -150,65 € (38%)

Motorola edge 60 neoAmazon

Uno smartphone che stupisce per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica del Motorola edge 60 neo. Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni soprattutto con le app che utilizzi maggiormente come i social e i videogame. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per il multitasking potente e per installare tutte le app che vuoi.

Ottimo il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. Un sistema versatile con cui poter scattare ottime immagini in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 32 megapixel.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorno. Inoltre, grazie alla ricarica TurboPower da 68 W impiega solamente trenta minuti per assicurare il 100% di autonomia. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Motorola edge 60 neo

Motorola edge 60 neo

248,35 €399,00 € -150,65 € (38%)

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