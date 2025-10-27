Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Motorola Edge 60 è in offerta su Amazon e diventa subito un vero e proprio best buy con il 41% di sconto rispetto al prezzo di lancio

Motorola

In sintesi

Motorola Edge 60 in offerta su Amazon a 223 euro (-41%), uno dei migliori smartphone mid-range per rapporto qualità-prezzo, con prestazioni elevate e design premium.

Display P-OLED da 6,67", chip Dimensity 7300, 8 GB di RAM, 256 GB di storage e tripla fotocamera da 50 + 50 + 10 MP, batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 68 W e certificazione IP68/IP69.

Il Motorola Edge 60 è protagonista di un’ottima offerta su Amazon con un prezzo che si riduce in modo significativo. Lo smartphone, infatti, è scontato del 41% ed è ora acquistabile al prezzo di 223 euro. Si tratta di una delle opzioni più interessanti, in questo momento, per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range completo, veloce e con un prezzo accessibile. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

La scheda tecnica del Motorola Edge 60

La scheda tecnica del Motorola Edge 60 comprende un display P-OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di ben 4.500 nits, garantendo un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del Sole.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7300, un ottimo chip che permette di sfruttare il 5G e di ottenere ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni. Il chip è affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage UFS 4.0. C’è spazio anche per una batteria da 5.200 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 68 W.

Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e anche un teleobiettivo da 10 Megapixel, con zoom ottico 3x. La fotocamera principale è da 50 Megapixel.

La scheda tecnica del dispositivo comprende anche il supporto alla connettività Dual SIM, con la possibilità di sfruttare le eSIM. Lo smartphone è certificato IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 (con aggiornamento in arrivo ad Android 16 e un totale di 3 major update garantiti). C’è anche un sensore di impronte digitali sotto al display oltre al chip NFC.

Si tratta di un mid-range completo e in grado di offrire ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni, una buona autonomia e anche un comparto tecnico di qualità ben superiore rispetto alla media della sua fascia di prezzo.

Motorola Edge 60, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 60 con un prezzo scontato del 41%. In questo modo, il dispositivo è disponibile a 223 euro. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto riguarda entrambe le colorazioni del dispositivo che, a questo prezzo, diventa un vero e proprio best buy.

