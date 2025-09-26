Motorola Edge 60, col 39% di sconto su Amazon è il best buy della fascia media
Il Motorola Edge 60 è in offerta su Amazon e tocca oggi il suo nuovo prezzo minimo storico sullo store: ora è un best buy
In sintesi
- Offerta Amazon: Motorola Edge 60 disponibile a 229 € (nuovo minimo storico), con sconto del 39% rispetto al listino.
- Scheda tecnica: display pOLED 6,67" FHD+ 120 Hz, chip Dimensity 7300, 8/256 GB, batteria 5.200 mAh con ricarica 68 W, tripla fotocamera (50+50+10 MP) e Android 15 con 3 major update garantiti.
Il Motorola Edge 60 è, sempre di più, il mid-range da prendere in questo momento. Lo smartphone di Motorola, infatti, è ora acquistabile su Amazon al prezzo scontato di 229 euro con uno sconto netto rispetto al listino (-39%). Si tratta dell’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto di qualità ma con un prezzo accessibile in grado di offrire prestazioni elevate, un’ottima autonomia e un comparto tecnico completo.
L’offerta consente agli utenti interessati a Edge 60 di poter effettuare l’acquisto al prezzo minimo storico, andando a utilizzare uno smartphone eccellente con una spesa contenuta. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.
Motorola edge 60 con Moto AI 8/256GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 24M, batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15, PANTONE Gibraltar Sea
Motorola Edge 60: la scheda tecnica
La scheda tecnica del Motorola Edge 60 comprende un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca c’è spazio per il SoC MediaTek Dimensity 7300 che viene supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage UFS 4.0 nella versione in offerta.
Tra le specifiche tecniche troviamo anche una batteria da 5.200 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 68 W. Il comparto fotografico, invece, è composto da tre sensori posteriori con una fotocamera principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un teleobiettivo da 10 Megapixel. C’è spazio anche per una fotocamera anteriore da 50 Megapixel.
A completare le specifiche del dispositivo troviamo il supporto Dual SIM, con la possibilità anche di utilizzare le eSIM, un sensore di impronte digitali sotto al display e anche la possibilità di sfruttare il chip NFC per i pagamenti. Il sistema operativo è Android 15 con 3 major update garantiti nel corso dei prossimi anni.
Da segnalare anche la presenza della certificazione IP68/IP69. Il Motorola Edge 60, quindi, ha tutto quello che serve per garantire prestazioni elevate, un’ottima autonomia e un comparto tecnico completo e senza punti deboli. Con l’offerta di Amazon, il rapporto qualità/prezzo diventa davvero eccellente.
Motorola Edge 60: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 60 con un prezzo scontato a 229 euro. Si tratta del nuovo minimo storico sullo store per il mid-range di Motorola che oggi rappresenta un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto completo e ricco di potenzialità ma con un prezzo accessibile. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.
Motorola edge 60 con Moto AI 8/256GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 24M, batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15, PANTONE Gibraltar Sea