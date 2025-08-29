Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Motorola

In sintesi

Motorola Edge 60 in offerta su Amazon a 247 €, con Dimensity 7300, 8/256 GB, display P-OLED 120 Hz e fotocamera da 50 MP.

Batteria 5200 mAh con ricarica 68 W, Android 15 e certificazione IP68/69: un best buy nella fascia media.

Il Motorola Edge 60 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile con un prezzo scontato di 247 euro, diventando un vero e proprio affare per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range completo e veloce in questa fascia di prezzo.

Lo smartphone di Motorola ha tutto quello che serve per garantire agli utenti la possibilità di sfruttare prestazioni eccellenti, un ottimo comparto fotografico e un software aggiornato. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Motorola edge 60 con Moto AI 8/256GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 24M, batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15, PANTONE Gibraltar Sea

La scheda tecnica del Motorola Edge 60

La scheda tecnica del Motorola Edge 60 comprende un display P-OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello montato dallo smartphone è in grado di raggiungere una luminosità di picco pari a ben 4500 nits

Tra le specifiche dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300, una garanzia per chi ha bisogno di un chip di qualità e in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Il SoC è affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage UFS 4.0. Il dispositivo può sfruttare, quindi, memorie ad alta velocità, spesso riservate ai soli top di gamma.

Da segnalare anche una batteria da 5.200 mAh, per un’ottima autonomia, con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 68 W. Non c’è, invece, il supporto alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico del Motorola Edge 60 comprende una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 10 Megapixel, con zoom ottico 3x, e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Anche la fotocamera anteriore è da 50 Megapixel.

Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 15 con 3 major update garantiti. C’è spazio per il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e per la certificazione IP68/IPP69 che vanno a completare un comparto tecnico di alta qualità. Considerando l’offerta in corso, il Motorola Edge 60 diventa oggi un vero e proprio best buy per la fascia media del mercato smartphone.

Motorola Edge 60, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 60 con un prezzo scontato di 247 euro. Si tratta del mid-range giusto per chi cerca un modello completo e di grande qualità in questa fascia di prezzo. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è disponibile di seguito.

