Motorola Edge 60 in offerta su Amazon: è la scelta giusta tra i mid-range

Il Motorola Edge 60 è in offerta su Amazon e diventa oggi la scelta giusta nella fascia media: la versione da 512 GB è al minimo storico

Pubblicato:

motorola-edge-60 Motorola

In sintesi

  • Il Motorola Edge 60 da 512 GB è in offerta su Amazon a 329 euro invece di 449 euro, segnando il nuovo minimo storico per questa configurazione.
  • Si tratta di un mid-range completo con display pOLED a 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 7300, fotocamere da 50 MP e batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida

Il Motorola Edge 60 è il protagonista delle offerte Amazon di oggi e diventa uno dei migliori mid-range su cui puntare in questo momento, grazie al mix riuscito tra prestazioni elevate, comportato fotografico di qualità e una buona autonomia.

Sfruttando la promozione in corso, la versione da 512 GB dello smartphone di Motorola è ora disponibile con un prezzo ridotto a 329 euro anziché 449 euro. Si tratta del nuovo minimo sullo store per questa configurazione.

Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello per completare l’ordine.

Motorola Edge 60: la scheda tecnica 

La scheda tecnica del Motorola Edge 60 comprende un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300 che offre buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni garantendo anche il supporto alla connettività 5G.

Tra le specifiche del dispositivo c’è spazio per 8 GB di memoria RAM oltre che per 512 GB di storage UFS 4.0. Da segnalare anche una batteria da 5.100 mAh, con supporto alla ricarica rpaida da 68 W.

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 10 Megapixel. C’è anche una fotocamera anteriore da 50 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con possibilità di sfruttare 3 major update nel corso dei prossimi anni. Lo smartphone è certificato IP68 ed è dotato del supporto Dual SIM, anche con possibilità di utilizzare le eSIM.

Motorola Edge 60: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ilMotorola Edge 60 da 512 GB con un prezzo ridotto fino a 329 euro, scegliendo la versione venduta direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

