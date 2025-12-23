Libero
Motorola Edge 50 Ultra in offerta su Amazon: un best buy con il 50% di sconto

Il Motorola Edge 50 Ultra è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio affare con uno sconto del 50% rispetto al listino

Motorola Edge 50 Ultra Motorola

In sintesi

  • Motorola Edge 50 Ultra è uno smartphone top di gamma con scheda tecnica completa (Snapdragon 8s Gen 3, display OLED 144 Hz, fotocamere da 50 MP, ricarica rapida 120 W e wireless).
  • Offerta Amazon: sconto del 50% con prezzo finale fino a 499 euro, rendendolo una delle proposte con miglior rapporto qualità/prezzo del momento.

Una delle opzioni più interessanti per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia alta in grado di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo è, senza dubbio, il Motorola Edge 50 Ultra.

Il modello in questione è oggi disponibile in forte sconto (-50%), andando a ritagliarsi uno spazio da vero protagonista del mercato. Grazie alla promo in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il modello di Motorola con un prezzo ridotto fino a 499 euro.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per mettere le mani su un modello completo e ricco di potenzialità, in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Edge 50 Ultra: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Edge 50 Ultra comprende un display P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, in grado di offrire ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni. Ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 1 TB di storage oltre a una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W e alla ricarica wireless da 50 W.

Il comparto fotografico comprende tre sensori posteriori, con una fotocamera principale da 50 Megapixel e un teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel, con zoom ottico 3x, oltre a un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel. Lo smartphone supporta il Dual SIM, con eSIM, ed è certificato IP68. Si tratta, quindi, di uno smartphone completo e veloce che può ritagliarsi uno spazio da protagonista nella fascia media del mercato, grazie al prezzo ridotto garantito dall’offerta di Amazon.

Motorola Edge 50 Ultra: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Ultra con un prezzo ridotto fino a 499 euro e con la possibilità di ottenere il 50% di sconto. Si tratta dell’occasione giusta per poter acquistare un ottimo smartphone, completo e ricco di funzionalità, con un prezzo molto interessante. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il dispositivo al carrello.

