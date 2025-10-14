Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

In sintesi

Sconto Amazon oltre il 50%: Il Motorola Edge 50 Pro è in offerta a 329 euro (anziché 699 euro), diventando uno dei migliori "best buy" della fascia media.

Scheda tecnica di alto livello: Display P-OLED 6,67", Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB di RAM, 512 GB di storage e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP.

Il Motorola Edge 50 Pro cala di prezzo e con uno sconto di oltre il 50% su Amazon diventa oggi uno dei modelli "best buy" della fascia media per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone completo. Grazie alla promozione in corso, infatti, lo smartphone di Motorola è ora disponibile con un prezzo ridotto a 329 euro (anziché 699 euro). La promozione è valida solo per un breve periodo ed è accessibile tramite il box qui di sotto.

Motorola Moto Edge 50 Pro (Display 6.67''Super HD 144Hz, 50+13+10MP, 4500 mAh ricarica Turbo Power 125W, 12/512GB, Dual SIM, IP68, NFC, Android 14, caricatore da 125W ecover confezione), Luxe Lavander

Motorola Edge 50 Pro, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Edge 50 Pro comprende un display P-OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un chip veloce e potente nella fascia media. Da segnalare anche la presenza di 12 GB di memoria RAM e di 512 GB di storage.

Il comparto fotografico del dispositivo include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel oltre a un sensore teleobiettivo da 10 Megapixel, con zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP68 ed è dotato del supporto alla connettività Dual SIM, con anche la possibilità di utilizzare una eSIM. Il sistema operativo è Android 15 con aggiornamento in arrivo ad Android 16.

Il Motorola Edge 50 Pro è un mid-range completo e ricco di funzionalità che, al prezzo a cui viene proposto, rappresenta oggi un modello molto interessante e in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti che si rivolgono a prodotti in questa fascia di prezzo. L’offerta in corso su Amazon è, quindi, un’occasione da cogliere al volo per acquistare un nuovo mid-range.

Motorola Edge 50 Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Pro con un prezzo scontato a 329 euro. Si tratta di uno sconto di oltre il 50% per il dispositivo che diventa oggi un vero e proprio best buy nella fascia media del mercato. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

