Motorola, prezzo crollato per lo smartphone top: costa meno della metà

Il Motorola edge 50 neo è in offerta con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Scopri le caratteristiche tecniche e il prezzo.

Se sei alla ricerca di un super affare per uno smartphone top, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi, infatti, trovi su Amazon il Motorola Edge 50 neo in promo con uno sconto del 51% e il prezzo crolla al minimo storico e lo paghi meno della metà. Per capire la bontà del dispositivo basta citare un dato: il risparmio netto supera i 250 euro. Trovare un telefono con lo stesso rapporto qualità-prezzo è davvero difficile: il dispositivo di Motorola abbina a un’ottima scheda tecnica, anche una grande affidabilità.

Il Motorola edge 50 neo è dotato di una scheda tecnica di ottima qualità che si basa sullo schermo pOLED da 6,4 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e con refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Ottime anche le prestazioni assicurate dal processore MediaTek. Per gli scatti puoi fare affidamento sulla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Con la batteria arrivi a fine giornata senza troppi patemi. Uno smartphone a un prezzo mai visto prima: non farti sfuggire questa grande occasione.

Motorola edge 50 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile per il Motorola edge 50 neo. Da oggi lo smartphone è disponibile con un’offerta shock: su Amazon lo trovi a un prezzo di 245 euro con uno sconto del 51% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Non perdere questa super occasione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Motorola edge 50 neo: le caratteristiche tecniche

Nella fascia che va dai 250 ai 300 euro, il Motorola edge 50 neo è uno dei migliori telefoni che puoi trovare oggi. Uno smartphone con caratteristiche da top di gamma, ma che solo per oggi paghi quanto un medio di gamma.

Per capirlo basta solamente analizzare nel dettaglio la scheda tecnica, partendo dall’elemento che salta immediatamente all’occhio: il display. Sullo smartphone è disponibile lo schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Un display che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV alla massima qualità quando sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Motorola ha avuto un occhio di riguardo anche per il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. Un sistema fotografico equilibrato e completo che ti permette di scattare ottime foto e di registrare video in alta risoluzione anche quando c’è poca luce. La fotocamera frontale da 32 megapixel assicura selfie perfetti.

Chiudiamo con la batteria da 4310 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi e che supporta anche la ricarica rapida: hai il 100% di autonomia in meno di trenta minuti.

