Motorola, smartphone top a prezzo stracciato: oggi costa la metà

Per fare degli ottimi affari bisogna aspettare il momento giusto e approfittare delle offerte lampo che di tanto in tanto ci propone Amazon. Come accade oggi per il Motorola edge 50 neo, smartphone che si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma, e che trovi sul sito di e-commerce in offerta con uno sconto incredibile del 43% e lo paghi quasi la metà. Risparmi più di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina. Un’occasione speciale da non farsi assolutamente scappare.

Il Motorola edge 50 neo è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa fascia di prezzo. Il brand statunitense ha puntato molto sulla qualità e la ritroviamo tutta in questo dispositivo. Schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido. Ottimo processore MediaTek e nella parte posteriore trovi anche una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria è una garanzia e arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

Motorola edge 50 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e occasione speciale per l’ottimo smartphone di Motorola. Da oggi è disponibile a un prezzo di 283,40 euro con uno sconto del 43% su quello consigliato. Il risparmio netto supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 56,68 euro al mese, poco più di un caffè al giorno. Condizioni d’acquisto irripetibili per un telefono che paghi quanto un medio di gamma, ma che assicura prestazioni superiori.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo.

Motorola edge 50 neo: le caratteristiche tecniche

L’ottimo lavoro svolto da Motorola in questi anni lo si vede anche in questo smartphone che troviamo oggi in offerta al minimo storico. Il Motorola edge 50 neo è il dispositivo perfetto per chi vuole uno smartphone con un prezzo accessibile, senza trovare compromessi sulle prestazioni. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: il display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD (superiore anche al FullHD) e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Uno schermo fluido con le app che utilizzi maggiormente e che protegge anche la vista dalle fastidiose luci blu. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per installare tutte le app che vuoi e utilizzare i programmi più "impegnativi" senza problemi.

Un altro dei punti forti è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema fotografico versatile e che ti permette di scattare ottime foto sia quando è buio sia in lontananza. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 4310 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e che supporta anche la ricarica rapida fino a 68 W. In circa mezzora hai il 100% di autonomia.

