Motorola, il prezzo dello smartphone top in caduta libera: va comprato subito

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo in vista delle ferie estive, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 50 neo in promo con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Un’occasione incredibile da non farsi assolutamente scappare per un telefono completo, versatile e che con questo sconto è uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Non a caso è uno dei più acquistati in questi ultimi mesi sul sito di e-commerce.

Il Motorola edge 50 neo rientra nella fascia tra i medio e i top di gamma, anche se strizza decisamente l’occhio ai secondi. Non stiamo esagerando e per capirlo basta vedere la tripla fotocamera posteriore dotata anche di teleobiettivo, caratteristica che solitamente troviamo solo nei telefoni che costano almeno 400-500 euro. Ottimo display ad alta risoluzione, processore MediaTek che supporta qualsiasi applicazione e una batteria con ricarica rapida che non ti tradisce. Insomma, lo smartphone ideale per le tue esigenze, da oggi a un prezzo mai visto prima.

Motorola edge 50 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile per il Motorola edge 50 neo. Lo smartphone top è disponibile in offerta a un prezzo di 249,90 euro, con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico e risparmi ben 180 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato. Non perdere questa occasione e clicca immediatamente sul banner qui in basso.

Motorola edge 50 neo: le caratteristiche tecniche

Il Motorola Edge 50 Neo è uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi e il merito è dello ottime componenti tecniche scelte dal brand statunitense.

A catturare immediatamente l’attenzione è l’elemento più "impattante": il display. Sullo smartphone è presente uno schermo pOLED curvo da 6,36 pollici con risoluzione FHD e con una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 144 Hz, che garantisce una fluidità eccezionale con le app che si utilizzano maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7030, che offre prestazioni equilibrate e supporta qualsiasi applicazione. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

A stupire è anche il comparto fotografico. Per essere un telefono che costa meno di 250 euro, le fotocamera sono di alto livello e assicurano ottimi scatti e video in qualsiasi situazione.

Fotocamera principale da 50 megapixel con tecnologia Ultra Pixel e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), per scatti nitidi e stabili anche in condizioni di scarsa luminosità.

con tecnologia Ultra Pixel e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), per scatti nitidi e stabili anche in condizioni di scarsa luminosità. Fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel che include la funzione Macro Vision , per catturare dettagli incredibili da vicino.

che include la funzione , per catturare dettagli incredibili da vicino. Fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

con zoom ottico 3x. Fotocamera frontale da 32 megapixel, perfetta per selfie perfetti da pubblicare direttamente sui propri canali social.

Chiudiamo con la batteria da 4310 mAh che supporta la ricarica rapida da 68W ti permette di ricaricare il telefono in tempi brevissimi.

