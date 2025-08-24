Motorola, questo smartphone top crolla di prezzo: sconto esagerato

MisterGadget.Tech

Le offerte lampo su Amazon non mancano mai e per cominciare al meglio questa ultima settimana di agosto ne troviamo una veramente eccezionale. Il protagonista della promo di oggi è il Motorola edge 50 neo, smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che assicura ottime prestazioni in ogni occasione. Il telefono è disponibile con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni che non devi assolutamente farti sfuggire.

La scheda tecnica di questo smartphone Motorola mostra tutte le sue potenzialità. A partire dall’ottimo display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione Super HD, superiore anche al Full HD. Ottimo anche il processore MediaTek Dimensity 7300 che assicura ottime prestazioni e supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. La fotocamera principale da 50 megapixel assicura scatti in alta definizione in qualsiasi situazione. Un telefono completo e versatile: lasciarsi scappare questa opportunità sarebbe un grande errore.

Motorola edge 50 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile su Amazon per lo smartphone lowcost di Motorola. Da oggi è disponibile a un prezzo di 291,28 euro con uno sconto di ben il 42% rispetto a quello di listino. Il risparmio supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 58,26 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni che lo rendono uno dei migliori telefoni da acquistare oggi in questa fascia di prezzo.

Disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio dispositivo e ti permette di ottenere sul conto corrente il valore di permuta stimato. In questo modo abbatti ulteriormente il prezzo.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, come sempre ci sono quattordici giorni di tempo. Non perdere altro tempo e approfitta di questa super promo cliccando sul banner qui in basso.

Motorola edge 50 neo: le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 50 neo è uno smartphone che vale molto più di quanto lo paghi. Un telefono completo e con alcune componenti di livello superiore. Per scoprire tutte le potenzialità di questo smartphone basta analizzare la scheda tecnica, partendo dal primo elemento che cattura l’attenzione: il display.

Lo smartphone di Motorola è equipaggiato con uno schermo pOLED da 6,36 pollici che lo rende anche compatto. Le caratteristiche del pannello sono da top di gamma: risoluzione SuperHD, refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità elevatissima. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo.

Anche il comparto fotografico è una vera sorpresa. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. I selfie sono assicurati dall’obiettivo frontale da 32 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che ti aiuta nel migliorare in tempo reale ogni singolo scatto e video.

Chiudiamo con la batteria da 4310 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. E grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco più di 30 minuti.

