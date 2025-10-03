Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Motorola Edge 50 Neo è in offerta su Amazon ed è ora acquistabile con un prezzo ottimo: si tratta di un vero affare per la fascia media

Motorola

In sintesi

Motorola Edge 50 Neo in offerta su Amazon: disponibile nella versione 12/512 GB a 255 €, con sconto significativo rispetto al prezzo di listino.

Scheda tecnica completa: display LTPO P-OLED da 6,4" a 120 Hz, SoC Dimensity 7300, batteria da 4.310 mAh con ricarica rapida 68W e wireless 15W, tripla fotocamera (50+10+13 MP), Android 15 con 4 major update garantiti, Dual SIM/eSIM e certificazione IP68.

Il Motorola Edge 50 Neo rappresenta una delle opzioni più interessanti per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia media con una scheda tecnica completa, un ottimo supporto software e anche con dimensioni compatte, almeno per gli standard attuali del mercato.

Con la nuova offerta in corso su Amazon in questo momento, il mid-range di Motorola è ora acquistabile al prezzo scontato di 255 euro, scegliendo la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per tutti gli utenti alla ricerca oggi di un dispositivo da meno di 300 euro che, per la sua fascia di prezzo, non ha punti deboli. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

La scheda tecnica del Motorola Edge 50 Neo

La scheda tecnica del Motorola Edge 50 Neo comprende un display LTPO P-OLED con diagonale di 6,4 pollici e con risoluzione Full HD+. Il pannello ha un refresh rate massimo di 120 Hz e può contare su una luminosità di picco di 3.000 nits.

Sotto la scocca troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7300 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.310 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 68 W e alla ricarica wireless da 15 W.

Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 10 Megapixel, con zoom ottico 3x, e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con la possibilità di sfruttare un supporto software di lungo periodo (con altri 4 major update e, quindi, con il sistema operativo che arriverà fino ad Android 19). Da segnalare anche il supporto Dual SIM, con eSIM, e la certificazione IP68.

Lo smartphone di Motorola può rappresentare per tanti utenti la soluzione giusta per poter acquistare un modello completo, con un prezzo competitivo, una dotazione di memoria ottima e un supporto di lungo periodo.

Motorola Edge 50 Neo, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Neo 12/512 GB con un prezzo scontato di 255 euro. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e aggiungere poi lo smartphone al carrello. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

