Motorola, crolla al minimo storico il moto g86 con 3 anni di garanzia

L’offerta giusta per chi vuole uno smartphone completo e curato nel design è arrivata: su Amazon trovi il Motorola moto g86 con uno sconto del 23%. Questo modello unisce un’estetica elegante a una costruzione solida, con impermeabilità, resistenza a temperature estreme e display anti‑graffio. L’esperienza d’uso punta sull’intrattenimento grazie a uno schermo ultraluminoso e a bassi profondi, mentre la fotocamera da 50MP con funzioni intelligenti consente scatti nitidi in ogni condizione. La batteria si ricarica in pochi minuti offrendo ore di autonomia, e la connettività 5G assicura velocità elevate. In più, hai 3 anni di garanzia per maggiore tranquillità.

Motorola moto g86: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione concreta per chi cerca valore e affidabilità: il Motorola moto g86 è ora in offerta su Amazon a 199,90€ con sconto del 23%. Un ottimo momento per acquistare uno smartphone che punta su qualità costruttiva e un set di funzioni bilanciato, con in più 3 anni di garanzia per un acquisto sereno. La variante proposta è nel colore PANTONE Spellbound, elegante e distintiva.

Se desideri un telefono pratico e completo a un prezzo più accessibile, questa promo rappresenta un taglio significativo rispetto al costo abituale. Clicca sul link per verificare disponibilità e dettagli dell’offerta.

Motorola moto g86: le caratteristiche tecniche

Il Motorola moto g86 punta su un display pOLED da 6,67" a 120Hz, luminoso e definito, ideale per contenuti multimediali fluidi. Sotto la scocca troviamo il MediaTek Dimensity 7300, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di archiviazione, per garantire reattività nelle attività quotidiane e tanto spazio per app e contenuti. La connettività include Bluetooth, NFC, USB e Wi‑Fi, con supporto alle reti 5G per navigazione e streaming ad alta velocità.

Il comparto fotografico integra una camera principale da 50MP con funzioni intelligenti e sensore dedicato alla gestione della luce, affiancata da un obiettivo ultra‑grandangolare per catturare scene più ampie. La batteria è da 5100mAh con ricarica rapida 33W, così bastano pochi minuti per ottenere ore di utilizzo. Sul fronte robustezza spiccano la certificazione MIL810H e il Gorilla Glass 7i, oltre all’impermeabilità e alla resistenza a condizioni estreme.

Completano la dotazione Android 15, il fattore di forma a barra e un peso di 185 g. In confezione trovi anche cavo USB, custodia e lo strumento di espulsione SIM: pronto all’uso fin dal primo avvio.

