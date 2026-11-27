Il moto g87 è in offerta con uno sconto del 33% e risparmi ben 150 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate tasso zero. Schermo fluido e fotocamera da 200 megapixel.

Motorola

Un medio di gamma che strizza l’occhio ai telefoni di fascia superiore a un prezzo che lo fa diventare una vera occasione. Il protagonista di una delle migliori occasioni del giorno è il moto g87 che troviamo su Amazon con un super sconto del 33% e il prezzo crolla. Il merito è dell’offerta Black Friday che ti fa risparmiare 150 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto irrinunciabili per un telefono veramente interessante e realizzato con grande cura. Lo smartphone si basa su un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, supportato da un ottimo processore MediaTek che assicura prestazioni elevate. La batteria è una garanzia, mentre nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da ben 200 megapixel. Una vera chicca per un telefono di fascia media che aspira a essere un cameraphone.

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moto g87: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promo esclusiva del Black Friday che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g87 a un prezzo di 299 euro con uno sconto del 33% su quello di listino e risparmi ben 150 euro. La promo su completa anche con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 59,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

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moto g87: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone ideale per chi ama scattare foto e allo stesso tempo è alla ricerca di un dispositivo con una batteria di lunga durata. Il moto g87 è l’ennesimo ottimo dispositivo lanciato dal brand statunitense in questi ultimi anni e lo dimostra la scheda tecnica.

Lo smartphone, infatti, si basa su uno schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, il che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni non sono certo un problema grazie al processore MediaTek Dimensity 6400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Il multitasking non è certo un problema e puoi installare tutte le app che vuoi.

Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico. Come detto, nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, supportato da un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel che puoi utilizzare anche per le foto macro. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con la ciliegina finale: la batteria da 5100 mAh con cui completi la giornata senza troppi problemi e supporta anche la ricarica rapida.

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