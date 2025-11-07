Motorola, lo smartphone top crolla di prezzo: costa la metà

Il moto g86 è in offerta con uno sconto del 46% e lo paghi quasi la metà. Schermo super fluido, ottimo processore e una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel.

Motorola è tornata prepotentemente nel mercato mobile e lo ha fatto grazie a telefoni che assicurano ottime prestazioni e con un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media. Se a questo aggiungi anche le promo lampo di Amazon, ecco che diventano dei veri best-buy. Ed è quello che accade oggi al moto g86, smartphone che si posiziona nella fascia tra i top e i medio di gamma e che è uscito sul mercato da poco tempo. Lo smartphone è disponibile con un super sconto del 46% che te lo fa pagare quasi la metà e risparmi ben 160 euro. Un’occasione lampo da non farsi assolutamente sfuggire per uno dei migliori telefoni nella fascia di prezzo tra i 150 e i 200 euro.

Il moto g86 è uno smartphone nato per sorprendere. Il telefono è dotato di una scheda tecnica molto interessante che si basa su uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz e che lo rende anche molto più fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek, mentre per le foto puoi fare affidamento a una fotocamera principale da 50 megapixel di livello professionale. Non manca una super batteria da 5200 mAh che può durare per tutto il giorno senza troppi problemi e che supporta anche la ricarica rapida. Approfitta subito di questa promo: può terminare da un momento all’altro.

moto g86: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e minimo storico per il moto g86. Da oggi lo smartphone medio di gamma di Motorola è disponibile su Amazon a un prezzo di 189 euro con uno sconto del 46% su quello di listino. Il risparmio netto è di ben 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati su Amazon in questo periodo, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. In questo modo lo puoi acquistare oggi e regalarlo per Natale senza avere il timore di non poterlo restituire.

moto g86: le caratteristiche tecniche

Prestazionale, affidabile e resistente: il moto g86 è un telefono che racchiude tutte queste caratteristiche a un prezzo che, come abbiamo appena visto, è alla portata di tutti. La scelta perfetta se non vuoi spendere cifre folli e acquistare un telefono versatile e realizzato con molta cura.

La scheda tecnica del moto g86 mette in mostra tutte le sue qualità. Lo smartphone è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità è elevata e rende il display visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300, supportato da 8 gigabyte e da 256 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile che ti permette di scattare ottime immagini e di registrare video in alta risoluzione in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da ben 32 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5200 mAh che può durare per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida fino a 33 W.

