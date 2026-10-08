Moto g86, prezzo in picchiata con lo sconto speciale Amazon, affare per tutti

Il moto g86 è in promo con uno sconto del 27% e approfitti di un super prezzo. Schermo super fluido, ottime prestazioni e una fotocamera da 50 megapixel.

Motorola

La Festa delle Offerte Prime è terminata, ma le promo su Amazon non terminano mai. E anche oggi puoi fare ottimi affari, soprattutto se stai cercando uno smartphone. Ed è il caso del moto g86 che troviamo su Amazon con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare più di 90 euro su quello di listino. Un vero affare per un telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma che assicura prestazioni decisamente superiori. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata che si basa su un display pOLED da 6,67 pollici, processore MediaTek che assicura prestazioni elevate e nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Un telefono dotato anche di un’ottima batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. Un ottimo medio di gamma che da oggi trovi a un prezzo speciale.

moto g86 255,00 € -27% 349,00 € Risparmi 94,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

moto g86: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da cogliere al volo. Da oggi il moto g86 è in promo in offerta con uno sconto del 27% e il prezzo scende a 255 euro con un risparmio netto di poco superiore ai 90 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi ti arriva a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

moto g86 255,00 € -27% 349,00 € Risparmi 94,00 € Acquista su Amazon

moto g86: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone medio di gamma che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. E che grazie allo sconto di oggi diventa un vero best-buy. La prima caratteristica del moto g86 che salta immediatamente all’occhio è il display pOLED da 6,67 pollici ad altissima risoluzione, frequenza di aggiornamento a 120Hz e con una luminosità di picco fino a 4500 nit. Caratteristiche che lo rendono fluido e visibile sotto la luce del sole. Le prestazioni sono affidate al chipset MediaTek Dimensity 7300, abbinato a 8 gigabyte di RAM e a 256 gigabyte di memoria interna, espandibile tramite slot microSD.

Il comparto fotografico svolge egregiamente il suo lavoro. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, affiancata da un ultra-grandangolo/macro da 8 megapixel. Per selfie e videochiamate c’è una fotocamera frontale da 32 megapixel con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni.

La batteria da 5200 mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e supporta la ricarica rapida TurboPower da 30W.Un telefono completo e versatile: non farti sfuggire questa ottima occasione.

moto g86 255,00 € -27% 349,00 € Risparmi 94,00 € Acquista su Amazon