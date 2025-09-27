Libero
Moto g86, crolla il prezzo dello smartphone top: va comprato subito

Lo smartphone di Motorola è in offerta con uno sconto del 34% e approfitti del minimo storico. Ottime prestazioni e una fotocamera da ben 50 megapixel.

Tra i nuovi smartphone lowcost che Motorola ha lanciato in questo 2025 c’è anche il moto g86. Nuova versione di uno dei telefoni più apprezzati dello scorso anno e che segue sul solco già tracciato dal predecessore. Un telefono con una scheda tecnica ottima, soprattutto in relazione al prezzo a cui lo paghi oggi. Infatti, lo smartphone è protagonista di una delle migliori promo disponibili su Amazon e lo trovi con un ottimo sconto del 36% che fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e fai un super affare.

La scheda tecnica del moto g86 mette in mostra le potenzialità dello smartphone. A partire da un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD, superiore anche al FHD. Ottime prestazioni grazie al processore MediaTek supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. La fotocamera principale da 50 megapixel è una garanzia e assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione. Non manca una super batteria da 5200mAh che dura per tutto il giorno. Trovare di meglio a questo prezzo è davvero difficile: non farti scappare questa opportunità e clicca sul banner qui in basso.

moto g86

moto g86

224,00 €349,00 € -125,00 € (36%)

moto g86: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è speciale e non bisogna lasciarsela scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g86, nuovo smartphone medio di gamma di Motorola, a un prezzo di 224 euro, con uno sconto del 36% su quello di listino. Il risparmio netto è di 125 euro e approfitti anche di uno dei migliori prezzo di tutto il web. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

moto g86

moto g86: le caratteristiche tecniche

Il moto g86 è uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi su Amazon nella fascia di prezzo tra i 200 e i 250 euro. Motorola ha fatto un ottimo lavoro puntando molto sull’ottimizzazione tra hardware e software.

Il merito è anche delle componenti scelte dal brand statunitense, a partire dall’ottimo display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD con refresh rate fino a 120 Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Lo schermo così performante si presta anche a essere utilizzato per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Motorola ha lavorato molto anche sul comparto fotografico e non a caso nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da ben 50 megapixel, supportata da un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel e ti dà grandi soddisfazioni. In aiuto hai anche modalità di scatto che sfruttano al meglio gli avanzati algoritmi di intelligenza artificiale.

Per chiudere, il moto g86 è dotato anche di una batteria con una capacità di 5200 mAh. Copri un’intera giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normale raggiunge le quarantotto ore. Supporta la ricarica rapida.

