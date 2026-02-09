Libero
Moto g86 al minimo storico: solo oggi lo smartphone top costa pochissimo

Offerta speciale per il moto g86: da oggi è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi esattamente la metà. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

motorola edge 70 Motorola

Come iniziare al meglio questa nuova settimana di febbraio? La risposta è semplice: con un’offerta shock che solo Amazon sa assicurare. Il protagonista di una delle migliori promo disponibili oggi è uno smartphone e più precisamente il moto g86. Telefono medio di gamma che negli ultimi mesi è tra i più venduti su Amazon. Il merito è sia della scheda tecnica, ma soprattutto della promo unica disponibile sul sito di e-commerce. Oggi, infatti, lo troviamo con uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 175 euro su quello di listino. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare.

Il moto g86 è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato. Un telefono con ottime caratteristiche tecniche, soprattutto in relazione a quanto lo paghi oggi. Si parte da un display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e un processore MediaTek che assicura buone prestazioni con qualsiasi tipologia di applicazione. Il comparto fotografico è una garanzia grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh è la classica ciliegina sulla torta: dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente.

moto g86: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte disponibili su Amazon per uno smartphone. Da oggi è disponibile il moto g86 a un prezzo di soli 174,50 euro con uno sconto del 50% su quello di listino. Il risparmio è di poco superiore ai 175 euro e approfitti del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni. Non perdere tempo: le scorte sono limitate e la promo può terminare da un momento all’altro.

moto g86: le caratteristiche tecniche

Costa quanto uno smartphone lowcost, ma le prestazioni sono decisamente quelle di un telefono medio di gamma. Il moto g86 è uno dei migliori telefoni che puoi trovare oggi nella fascia tra i 150 e i 200 euro. Uno smartphone progettato per durare a lungo e assicurare buone prestazioni.

Il merito è della componenti scelte da Motorola, a partire dal display. Il moto g86 è equipaggiato con uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Il massimo della fluidità e una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek 7300 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per supportare tutte le app e per salvare foto e documenti.

Il comparto fotografico si compone di una soluzione molto interessante. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento su una fotocamera anteriore da 32 megapixel. A supporto anche modalità di scatto e filtri che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità di foto e video.

Chiudiamo con la batteria da 5200 mAh che può durare per tutto il giorno e che si ricarica abbastanza rapidamente grazie alla tecnologia TurboPower.

