Motorola, prezzo in picchiata per lo smartphone top: sconto mai visto prima

Il moto g86 è in promo con uno sconto del 50% e il prezzo crolla al minimo storico. Schermo super fluido, ottime prestazioni e una batteria che dura fino a due giorni.

Motorola

Lo smartphone più venduto di Amazon vede il prezzo scendere ulteriormente. Parliamo del moto g86, telefono che in queste ultime settimane sta facendo registrare tantissime vendite sul sito di e-commerce e che da oggi tocca un nuovo minimo storico. Il merito è dello sconto del 50% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 175 euro su quello di listino. Lo smartphone di Motorola diventa uno dei best-buy di oggi e devi essere veloce nell’approfittarne: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Il moto g86 è il classico telefono medio di gamma che assicura prestazioni più che decenti ed è in grado di fare un po’ di tutto. Dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate elevatissimo e una risoluzione SuperHD. Foto e video sono di ottima qualità grazie alla fotocamera professionale da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. La batteria da 5200 mAh è una garanzia e dura per tutto il giorno.

moto g86: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartphone che devi assolutamente acquistare oggi. Il moto g86 di Motorola è disponibile in offerta a un prezzo di soli 173,90 euro, con uno sconto del 50% su quello di listino. Un’occasione incredibile che non devi farti assolutamente sfuggire e che rende il moto g86 il telefono più venduto in questo ultimo periodo su Amazon. Risparmi più di 175 euro su quello di listino e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece hai i classici quattordici giorni da quando ti viene consegnato. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

moto g86: le caratteristiche tecniche

Il moto g86 è un telefono che si posiziona nella fascia dei medio di gamma e che solo grazie alla promo Amazon paghi quanto un entry-level. Un telefono che assicura ottime prestazioni e perfetto per la vita di tutti i giorni.

Lo smartphone si distingue anche per il design moderno e per una struttura che le rende resistente anche alle cadute, agli urti ed è anche impermeabile. Passando alle caratteristiche tecniche, il moto g86 è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD), con refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

La qualità degli scatti è garantita da un sistema fotografico di assoluto valore. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da ben 50 megapixel supportata un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla selfie-cam da 32 megapixel. Non mancano filtri e modalità avanzate per scatti perfetti in ogni situazione, anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con uno dei punti forti: la batteria da 5200 mAh che con un utilizzo normale può durare fino a due giorni. Grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco più di mezzora. Non perdere tempo e approfitta di questa super occasione.

