Motorola, sprofonda il prezzo dello smartphone top: costa la metà

Da oggi trovi il moto g86 di Motorola in promo con un ottimo sconto del 69% e lo paghi praticamente la metà. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Per essere lo smartphone più venduto su Amazon bisogna avere delle caratteristiche ben definite e soprattutto un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Requisiti che troviamo sicuramente nel moto g86, uno dei telefoni più venduti su Amazon durante il periodo natalizio. Uno smartphone disponibile con un super sconto del 49% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Risparmi più di 170 euro e approfitti di una delle migliori occasioni disponibili sul sito di e-commerce.

Il moto g86 è un telefono medio di gamma che solo per oggi paghi quanto un entry-level. Le prestazioni sono assicurate da un processore MediaTek di ultima generazione, mentre per gli scatti puoi fare affidamento alla doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. La batteria da 5200 mAh ti accompagna per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente. Un telefono completo e funzionale che solo per oggi trovi a metà prezzo.

moto g86: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per il moto g86. Lo smartphone di Motorola è disponibile su Amazon a un prezzo di 177 euro con uno sconto del 49% su quello di listino. Lo paghi praticamente la metà risparmiando poco più di 170 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Acquistando il telefono oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Un’occasione lampo che non devi farti scappare: può terminare da un momento all’altro.

moto g86: le caratteristiche tecniche

Motorola continua a sorprenderci con smartphone dalle ottime caratteristiche a un prezzo alla portata di tutti, anche grazie alla promo che troviamo su Amazon. Il moto g86 porta all’estremo i vantaggi per l’utente grazie a una scheda tecnica che assicura ottime prestazioni e a un prezzo che, come abbiamo appena visto, è alla portata di tutti.

Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica. Il moto g86 si basa su un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto più fluido rispetto con le app che utilizzi maggiormente, a partire da quelle social. Le prestazioni, invece, sono garantite dal processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare tutte le tue app preferite, compresi i videogame.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale da 32 megapixel è la classica ciliegina sulla torta, per selfie perfetti da caricare direttamente sui tuoi profili social.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida a 30 W. Un telefono completo e che a questo prezzo è un vero best-buy.

