Libero
OFFERTE

Motorola, sprofonda il prezzo dello smartphone top: costa la metà

Da oggi trovi il moto g86 di Motorola in promo con un ottimo sconto del 69% e lo paghi praticamente la metà. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Pubblicato:

motorola edge 70 Motorola

Per essere lo smartphone più venduto su Amazon bisogna avere delle caratteristiche ben definite e soprattutto un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Requisiti che troviamo sicuramente nel moto g86, uno dei telefoni più venduti su Amazon durante il periodo natalizio. Uno smartphone disponibile con un super sconto del 49% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Risparmi più di 170 euro e approfitti di una delle migliori occasioni disponibili sul sito di e-commerce.

Il moto g86 è un telefono medio di gamma che solo per oggi paghi quanto un entry-level. Le prestazioni sono assicurate da un processore MediaTek di ultima generazione, mentre per gli scatti puoi fare affidamento alla doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. La batteria da 5200 mAh ti accompagna per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente. Un telefono completo e funzionale che solo per oggi trovi a metà prezzo.

moto g86

moto g86

176,00 €349,00 € -173,00 € (50%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

moto g86: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per il moto g86. Lo smartphone di Motorola è disponibile su Amazon a un prezzo di 177 euro con uno sconto del 49% su quello di listino. Lo paghi praticamente la metà risparmiando poco più di 170 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Acquistando il telefono oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Un’occasione lampo che non devi farti scappare: può terminare da un momento all’altro.

moto g86

moto g86

176,00 €349,00 € -173,00 € (50%)

moto g86: le caratteristiche tecniche

Motorola continua a sorprenderci con smartphone dalle ottime caratteristiche a un prezzo alla portata di tutti, anche grazie alla promo che troviamo su Amazon. Il moto g86 porta all’estremo i vantaggi per l’utente grazie a una scheda tecnica che assicura ottime prestazioni e a un prezzo che, come abbiamo appena visto, è alla portata di tutti.

Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica. Il moto g86 si basa su un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto più fluido rispetto con le app che utilizzi maggiormente, a partire da quelle social. Le prestazioni, invece, sono garantite dal processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare tutte le tue app preferite, compresi i videogame.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale da 32 megapixel è la classica ciliegina sulla torta, per selfie perfetti da caricare direttamente sui tuoi profili social.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida a 30 W. Un telefono completo e che a questo prezzo è un vero best-buy.

moto g86

moto g86

176,00 €349,00 € -173,00 € (50%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Visit Monaco

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963