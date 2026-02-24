Motorola, questo smartphone costa pochissimo: sconto esagerato

Il moto g86 è in offerta con uno sconto del 50% e approfitti del minimo storico. Schermo scorrevole, fotocamera da 50 megapixel e ottima batteria.

Quando si trova uno smartphone con ottime caratteristiche a metà prezzo non bisogna far altro che approfittarne subito prima che la promo termini. È quello che accade oggi con il moto g86 disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 50% che fa scendere il prezzo a 173,18 euro, con un risparmio netto che sfiora i 180 euro. Un prezzo da entry level per un telefono che assicura prestazioni superiori e che si rivela perfetto nell’utilizzo quotidiano. Ti supporta nelle quotidianità e ha una scheda tecnica molto interessante e che si basa su un display ad altissima risoluzione. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Acquistando oggi il moto g86 lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. La spedizione è rapida e hai anche i classici quattordici giorni per effettuare il reso gratuito. Un’occasione lampo che può terminare da un momento all’altro e che ti consigliamo di approfittare subito.

Il moto g86 è in tutto e per tutto un telefono medio di gamma, anche se il prezzo di oggi farebbe pensare il contrario. La scheda tecnica si basa sul display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni con le app che utilizzi maggiormente (social e videogame). Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Una soluzione versatile che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Nella parte frontale è presente una selfie camera da 32 megapixel.

Per chiudere trovi una capiente batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Si ricarica anche abbastanza rapidamente. Un telefono affidabile, con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo: difficile trovare qualcosa di meglio oggi.

