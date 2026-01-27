Motorola, sprofonda il prezzo dello smartphone top: va comprato subito

Il moto g86 è in offerta con un super sconto del 51% e il prezzo crolla al minimo storico. Schermo super fluido, ottimo processore e fotocamera principale da 50 megapixel.

Se stai cercando uno smartphone affidabile a un prezzo alla portata di tutti, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, troviamo il moto g86, smartphone uscito da pochi mesi sul mercato, in promo con un ottimo sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Un’occasione speciale che ti permette di risparmiare quasi 180 euro e di approfittare di una delle migliori occasioni di tutto il web per questo modello. Non a caso è il telefono più venduto sul sito di e-commerce in questi ultimi giorni. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il moto g86 è il classico smartphone medio di gamma che non ti delude mai. Prestazioni al top con il processore MediaTek di ultima generazione, schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Il comparto fotografico è di ottimo livello grazie a un sensore principale da 50 megapixel e fotocamera frontale da 32 megapixel. La batteria da 5200 mAh è una garanzia e può durare fino a due giorni con un utilizzo normale.

moto g86

moto g86: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta imperdibile per lo smartphone lowcost di Motorola. Da oggi trovi il moto g86 a un prezzo di soli 171,90 euro con uno sconto del 51% su quello di listino. Il risparmio è di quasi 180 euro e approfitti del prezzo più basso di tutto il web. Non a caso è il telefono più venduto negli ultimi giorni su Amazon. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere tempo, la promo e le scorte potrebbero terminare a breve.

moto g86

moto g86: le caratteristiche tecniche

Il moto g86 è un telefono di cui difficilmente ti pentirai. Il merito è di Motorola che ha optato per componenti di ultima generazione molto affidabili e che assicurano prestazioni elevate. Il perfetto smartphone da utilizzare ogni giorno senza spendere cifre esagerate.

La scheda tecnica si basa sul processore MediaTek Dimensity 7300 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Una soluzione che supporta il multitasking e tutte le applicazioni, anche i videogame. Ottimo anche il display: pannello pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido e scattante. Luminosità elevata che rende ogni contenuto più vivo.

Di ottima qualità anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Puoi scattare ottime immagini in qualsiasi situazione, sia quando c’è poca luce sia in movimento. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno e con un utilizzo normale copre fino a quarantotto ore. Supporta anche la ricarica rapida da 33 W che permette di avere il 100% di batteria in poco meno di un’ora. Non perdere questa promo, termina da un momento all’altro.

moto g86