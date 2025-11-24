Motorola, smartphone top a metà prezzo: sconto incredibile

Il moto g86 è in offerta con uno sconto del 48% che fa crollare il prezzo e lo paghi praticamente la metà. Scopri le caratteristiche tecniche.

Anche Motorola è protagonista del Black Friday 2025 di Amazon. Il brand statunitense ha lanciato molti telefoni interessanti in questi ultimi mesi e uno di questi è disponibile in promo con una super offerta sul sito di e-commerce. Parliamo del moto g868, smartphone medio di gamma che assicura ottime prestazioni e che da oggi trovi con un super sconto del 48%. Un’occasione più unica che rara per acquistare un telefono da poco uscito sul mercato a metà prezzo. Il risparmio netto è di poco superiore ai 160 euro e la consegna è immediata. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare.

Il moto g86 è il classico smartphone medio di gamma in grado di assicurare ottime prestazioni ed è anche molto affidabile. La scheda tecnica si basa sul processore MediaTek Dimensity 7300 di ultima generazione in grado di supportare qualsiasi applicazione. Schermo pOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh è la classica ciliegina sulla torta. Un telefono completo e senza fronzoli in grado di supportarti in ogni momento della giornata. Grazie alla promo di oggi è un vero best-buy.

moto g86: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il moto g86. Lo smartphone top di Motorola è disponibile con uno sconto del 48% che fa crollare il prezzo a soli 181,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio è superiore ai 160 euro e fai un super affare. Se non vuoi spendere cifre esagerate per un nuovo telefono, questo è il modello da acquistare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Questo vuol dire che lo puoi acquistare oggi e regalarlo a Natale.

moto g86: le caratteristiche tecniche

Il prezzo non deve trarre in inganno: il moto g86 offre molto più di quanto lo paghi. Un telefono che costa come un entry-level, ma che in realtà è un vero medio di gamma. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo dalla componente tecnica più evidente: lo schermo. Motorola ha optato per un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti giorni. Uno schermo anche molto luminoso. Le prestazioni, invece, sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensiyt 7300, uno dei più utilizzati quest’anno negli smartphone medio di gamma. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Di ottimo livello anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un doppio sensore che assicura ottimi scatti grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel e dall’obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel. Una soluzione che ti permette di scattare ottime foto e di registrare video in altissima risoluzione. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con un ultimo elemento di assoluto valore: la batteria da 5200 mAh che ti supporta per tutto il giorno. Grazie alla ricarica rapida da 33W hai il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

