Motorola, prezzo stracciato per lo smartphone top: sconto da urlo

Il moto g85 di Motorola è disponibile con un super sconto del 47% al prezzo più basso di sempre. Fotocamera da 50 megapixel e super batteria da 5000mAh.

Motorola in questi ultimi anni ha prodotto ottimi smartphone, ma con uno è riuscita a superarsi. Parliamo del moto g85, telefono uscito sul mercato da oramai alcuni mesi e che in breve tempo è diventato uno dei più acquistati del brand statunitense. Un telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma che oggi paghi quanto un telefono lowcost. Il merito è dell’offerta disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo del 45% e lo paghi praticamente la metà. Il risparmio netto è di poco superiore ai 150 euro.

Il moto g85 è uno smartphone che ti stupisce. Dotato di una scheda tecnica molto interessante che si basa su un processore Snapdragon e su un display da 6,67 pollici che lo rende perfetto nella vita quotidiana. Supporta qualsiasi applicazione, anche i videogame e quelle per il foto editing. Non manca una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti di buona qualità. La batteria è la solita garanzia: dura tutto il giorno e supporta la ricarica rapida.

Moto g85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione irripetibile per lo smartphone medio di gamma di Motorola. Da oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 179,99 euro con uno sconto del 45% rispetto a quello di listino. Lo paghi praticamente la metà e approfitti di una delle migliori promo disponibili oggi per uno smartphone lowcost. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si trova in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai a disposizione quattordici giorni di tempo per effettuare il reso. Devi essere veloce: le scorte stanno per terminare.

Moto g85: le caratteristiche tecniche

Per essere uno dei telefoni più acquistati su Amazon negli ultimi mesi bisogna avere delle caratteristiche speciali: una buona scheda tecnica e un prezzo veramente unico. E il moto g85 li ha entrambi. Il telefono di Motorola è quanto di meglio tu possa trovare in questo momento nella fascia sotto i 200 euro. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che cattura l’attenzione: il display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido con le app che utilizzi maggiormente. Un display ampio con cui vedere anche film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 6s Gen 3, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Motorola ha dotato il telefono anche di un buon comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel che all’occorrenza scatta anche immagini macro. Per il selfie, invece, hai a disposizione un’ottima fotocamera frontale da 32 megapixel. A tutto questo bisogna aggiungere modalità di scatto ad hoc che ti aiutano a migliorare la qualità delle foto e dei video.

Per chiudere trovi un’ottima batteria da 5000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Un telefono con una scheda tecnica che si fa rispettare a un prezzo mai visto prima.

