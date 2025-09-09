Libero
OFFERTE

Motorola, prezzo stracciato per lo smartphone top: sconto da urlo

Il moto g85 di Motorola è disponibile con un super sconto del 47% al prezzo più basso di sempre. Fotocamera da 50 megapixel e super batteria da 5000mAh.

Pubblicato:

Motorola Moto G85 MisterGadget.Tech

Motorola in questi ultimi anni ha prodotto ottimi smartphone, ma con uno è riuscita a superarsi. Parliamo del moto g85, telefono uscito sul mercato da oramai alcuni mesi e che in breve tempo è diventato uno dei più acquistati del brand statunitense. Un telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma che oggi paghi quanto un telefono lowcost. Il merito è dell’offerta disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo del 45% e lo paghi praticamente la metà. Il risparmio netto è di poco superiore ai 150 euro.

Il moto g85 è uno smartphone che ti stupisce. Dotato di una scheda tecnica molto interessante che si basa su un processore Snapdragon e su un display da 6,67 pollici che lo rende perfetto nella vita quotidiana. Supporta qualsiasi applicazione, anche i videogame e quelle per il foto editing. Non manca una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti di buona qualità. La batteria è la solita garanzia: dura tutto il giorno e supporta la ricarica rapida.

moto g85

moto g85

179,99 €329,90 € -149,91 € (45%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Moto g85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione irripetibile per lo smartphone medio di gamma di Motorola. Da oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 179,99 euro con uno sconto del 45% rispetto a quello di listino. Lo paghi praticamente la metà e approfitti di una delle migliori promo disponibili oggi per uno smartphone lowcost. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si trova in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai a disposizione quattordici giorni di tempo per effettuare il reso. Devi essere veloce: le scorte stanno per terminare.

moto g85

moto g85

179,99 €329,90 € -149,91 € (45%)

Moto g85: le caratteristiche tecniche

Per essere uno dei telefoni più acquistati su Amazon negli ultimi mesi bisogna avere delle caratteristiche speciali: una buona scheda tecnica e un prezzo veramente unico. E il moto g85 li ha entrambi. Il telefono di Motorola è quanto di meglio tu possa trovare in questo momento nella fascia sotto i 200 euro. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che cattura l’attenzione: il display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido con le app che utilizzi maggiormente. Un display ampio con cui vedere anche film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 6s Gen 3, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Motorola ha dotato il telefono anche di un buon comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel che all’occorrenza scatta anche immagini macro. Per il selfie, invece, hai a disposizione un’ottima fotocamera frontale da 32 megapixel. A tutto questo bisogna aggiungere modalità di scatto ad hoc che ti aiutano a migliorare la qualità delle foto e dei video.

Per chiudere trovi un’ottima batteria da 5000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Un telefono con una scheda tecnica che si fa rispettare a un prezzo mai visto prima.

moto g85

moto g85

179,99 €329,90 € -149,91 € (45%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963