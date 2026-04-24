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Motorola, lo smartphone top a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo

Il moto g85 è in promo con uno sconto del 39% e risparmi centinaia di euro. Prestazioni fulminee, schermo ampio e scorrevole e una fotocamera principale da 50 megapixel.

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Motorola Moto G85 MisterGadget.Tech

Motorola è tornata a essere una delle aziende punto di riferimento nel mondo degli smartphone. E il merito è di dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che sono tra i più apprezzati soprattutto nella fascia media del mercato. Ne è un esempio il moto g85, telefono con caratteristiche molto interessanti e che da oggi troviamo in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di poco superiore ai 130 euro e puoi dilazionare la spesa a rate a tasso zero con Cofidis. Abbina a un prezzo super competitivo, anche ottime prestazioni grazie a una scheda tecnica equilibrata. Schermo pOLED da 6,7 pollici, processore Snapdragon e una fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno. Le scorte sono limitate: non farti scappare questo affare.

moto g85

moto g85

211,83 €349,00 € -137,17 € (39%)

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moto g85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Pochissimi pezzi e rimasti e ottima promo per il moto g85. Da oggi lo smartphone di Motorola è in offerta con uno sconto del 32% a un prezzo di 237,50 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 130 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni garantiti dal sito di e-commerce da quando ti viene consegnato.

moto g85

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moto g85: le caratteristiche tecniche

Il re della fascia media. Il moto g85 è uno degli smartphone più interessanti che puoi trovare nella fascia tra i 200 e i 250 euro. Un telefono completo, con un design che si nota immediatamente e con caratteristiche molto interessanti.

Il moto g85 è equipaggiato con un display pOLED da 6,67 pollici e con un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Uno schermo con il quale poter vedere anche i tuoi contenuti preferiti e i video sui social con la miglior risoluzione possibile. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 6s Gen 3, una garanzia quando si tratta di prestazioni al top in multitasking. A supporto anche 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel con a supporto un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel. Puoi scattare ottime immagini in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel.

La batteria non tradisce le attese: 5000 mAh di capacità e un’autonomia che dura per tutto il giorno. Supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco meno di mezzora.

moto g85

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