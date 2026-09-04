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Motorola, lo smartphone top crolla di prezzo: sconto esagerato

Il moto g77 è in offerta al minimo storico con uno sconto del 38% e il prezzo sprofonda al minimo storico. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo super fluido e fotocamera da 108 megapixel.

3 min di lettura

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Un’offerta lampo da non lasciarsi scappare se sei alla ricerca di un nuovo smartphone e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g77 con uno sconto shock del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 130 euro su quello di listino. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurarti. Il moto g77 è un telefono completo e dotato di ottime componenti tecniche, a partire dal display Extreme AMOLED che assicura una frequenza di aggiornamento elevata per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono ottime e grazie alla fotocamera principale da 108 megapixel gli scatti sono perfetti anche quando c’è poca luce. Un’occasione che non devi farti scappare: approfittane ora.

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moto g77: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo improvviso per il moto g77. Da oggi lo smartphone è disponibile con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 217,99 euro con un risparmio netto di 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 43,60 euro al mese, in modo da alleggerire la spesa iniziale.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito da Amazon lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Un’offerta veramente speciale da non lasciarsi sfuggire.

moto g77: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone leader nella sua categoria e con componenti che assicurano ottime prestazioni. Il tutto a un prezzo alla portata di molti. La scheda tecnica del moto g77 ci racconta di un telefono adatto alla vita di tutti i giorni e che non cede a compromessi: supporta qualsiasi applicazione e lo fa con il massimo delle performance.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che rende il telefono anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 6400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è da top del settore. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 108 megapixel ed è supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, hai a disposizione una fotocamera frontale da 32 megapixel. Qualità degli scatti elevata in qualsiasi situazione e video da poter caricare direttamente sui social.

Ottima anche la batteria dotata di una capacità di 5200 mAh e con un’autonomia che supera le ventiquattro ore. Supporta anche la ricarica rapida.

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