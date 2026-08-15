Motorola, questo telefono scende al minimo storico: va comprato subito

Il Motorola g77 è in offerta su Amazon con uno sconto del 29% e il prezzo scende al minimo storico. Ottime prestazioni, schermo grande e una fotocamera da 108 megapixel.

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Il medio di gamma che stavi aspettando a un prezzo mai visto prima. Il protagonista di una delle migliori promo di oggi è il moto g77, smartphone che si posiziona nella fascia media e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Grazie alla promo disponibile su Amazon, il prezzo scende al minimo storico e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Il telefono è dotato di un ottimo display molto ampio e con una frequenza di aggiornamento elevata che lo rende anche fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek integrato, mentre nella parte posteriore è presente un sensore principale da 108 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

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moto g77: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima offerta per il moto g77, smartphone medio di gamma disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 29% e lo paghi 246,75 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per il telefono si tratta del minimo storico ed è una promo esclusiva di Amazon.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

moto g77: le caratteristiche tecniche

Perfetto per l’utilizzo quotidiano, il moto g77 è uno smartphone dotato di componenti piuttosto interessanti e di un rapporto qualità-prezzo speciale grazie all’offerta Amazon di oggi. La scheda tecnica si basa su un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz e che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 6400 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile con una microSD fino a 2 terabyte.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 108 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. In aggiunta c’è anche un sensore per la luce ambientale. La qualità degli scatti è molto elevata e non hai problemi nemmeno quando c’è poca luce. Nella parte frontale, invece, trova posto una fotocamera da 32 megapixel per selfie già pronti da caricare sui social.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5200 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco più di mezzora. Un’occasione che non devi assolutamente farti scappare.