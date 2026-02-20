Motorola, sprofonda il prezzo dello smartphone lowcost: minimo storico

Il moto g75 è disponibile in promo con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e approfitti del minimo storico. Scopri le caratteristiche e il prezzo.

Motorola è diventata oramai un punto di riferimento nel mondo degli smartphone Android. Il brand statunitense è tornato prepotentemente sul mercato grazie a smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con caratteristiche molto interessanti. Come ad esempio il moto g75, telefono uscito sul mercato da pochi mesi e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Smartphone che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma che grazie alla promo disponibile oggi paghi quanto un entry-level. Il merito è dello sconto del 32% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi poco meno di 100 euro su quello di listino.

La scheda tecnica si basa su un ampio display da 6,78 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare tranquillamente tutte le app più importanti. Molto interessante anche il comparto fotografico: nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel che assicura scatti professionali. La batteria da 5000 mAh è una garanzia. Un telefono economico e che solo oggi paghi pochissimo.

moto g75: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon il moto g75 è disponibile in offerta a un prezzo di 189,80 euro con uno sconto del 32% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 100 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Parliamo di un telefono medio di gamma che solo per oggi paghi quanto un entry level. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa occasione e approfittane subito: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

moto g75: le caratteristiche tecniche

Funzionale, bello da vedere e soprattutto economico. Il moto g75 ha tutte le caratteristiche che si cercano solitamente in un telefono medio di gamma e pensato per un pubblico molto vasto.

La bontà del telefono la si intuisce subito, basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica. Partiamo dal primo elemento che salta subito all’occhio: il display da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 6 Gen 3 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Abbastanza capiente per installare tutte le app che vuoi e puoi anche espandere la memoria fino a 1 terabyte utilizzando la scheda micro SD.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 16 megapixel. La qualità degli scatti e dei video è molto elevata in qualsiasi situazione.

Chiudiamo con l’affidabile batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno e che si ricarica abbastanza velocemente. Insomma, un telefono completo e da oggi disponibile a un prezzo stracciato.

