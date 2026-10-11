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Motorola, lo smartphone lowcost costa pochissimo: sconto incredibile

Il moto g67 è in offerta su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi 100 euro. Schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici, processore MediaTek e fotocamera principale da 50 megapixel.

3 min di lettura

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Redazione

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Trovare un telefono medio di gamma con un prezzo alla portata di tutti è diventato sempre più difficile. Fortunatamente Amazon ci viene in soccorso e di tanto in tanto troviamo offerte lampo per ottimi modelli che non devi assolutamente farti sfuggire. È il caso del moto g67, smartphone uscito sul mercato da un paio di mesi, e protagonista di un’ottima offerta: lo sconto del 30% fa scendere il prezzo di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone di Motorola è dotato di uno schermo Extreme AMOLED ampio e che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV, un processore MediaTek ad alte prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

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moto g67: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il moto g67 in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 229,90 euro, con un risparmio netto di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 45,98 euro al mese. Condizioni d’acquisto che solamente Amazon sa assicurarti.

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La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti arriva a casa. Un’occasione speciale che può terminare da un momento all’altro.

moto g67: le caratteristiche tecniche

Un telefono per la vita di tutti i giorni che assicura buone prestazioni e con un rapporto qualità-prezzo invidiabile. Motorola come al solito ha fatto un ottimo lavoro dotando il moto g67 di componenti affidabili e che assicurano ottime prestazioni.

Per capirlo basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica partendo dal primo elemento: il display. Sul telefono troviamo uno schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono garantite dal processore MediaTek Dimensity 6300 ed è supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico non è da meno ed è pensato per scattare buone foto in qualsiasi situazione. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare 8 megapixel con sensore macro integrato. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento sull’ottima fotocamera frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5200 mAh con cui completi un’intera giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normale puoi arrivare anche a quarantotto ore di autonomia. Supporta la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco meno di un’ora.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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