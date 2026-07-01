Motorola, smartphone top al minimo storico: costa pochissimo
Il moto g67 è in offerta al minimo storico e risparmi quasi 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo ampio e prestazioni fulminee.
Se c’è un brand che negli ultimi anni è cresciuto enormemente nel mercato mobile, è sicuramente Motorola. E il merito è dell’ottimo rapporto qualità-prezzo dei dispositivi lanciati. Un esempio è il moto g67, smartphone medio di gamma arrivato sul mercato da pochi mesi e protagonista di un’offerta esclusiva su Amazon. Grazie allo sconto del 24% approfitti del minimo storico e il risparmio netto è di 80 euro. Le condizioni di acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il moto g67 è un telefono di ottimo valore con una scheda tecnica che si basa sul display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che assicura una visione cinematografica di qualsiasi contenuto. Ottima anche la batteria che copre un’intera giornata senza troppi problemi. Non perdere tempo e approfittane subito.
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moto g67: prezzo, offerta e sconto Amazon
Offerta esclusiva su Amazon per il moto g67. Lo smartphone del brand statunitense è disponibile su Amazon a un prezzo di 249,90 euro con uno sconto del 24% su quello di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e il risparmio netto è di circa 80 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,98 euro al mese utilizzando il servizio offerto da Amazon e presente nella pagina prodotto.
Lo smartphone è disponibile immediatamente e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre a disposizione quattordici giorni di tempo.
moto g67: le caratteristiche tecniche
Versatilità e prestazioni da top di gamma sono le due parole d’ordine che distinguono il moto g67. L’ultima versione del telefono di Motorola è dotato di componenti di ultima generazione affidabili che non solo assicurano prestazioni top, ma permettono anche di scattare immagini di ottima qualità.
Il tutto si basa su un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottima anche la luminosità che raggiunge un picco di 5000 nit. Le prestazioni non sono certo un problema grazie alla presenza del sistema operativo MediaTek Dimensity 6300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Puoi anche espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 terabyte utilizzando la scheda microSD.
Anche il comparto fotografico è di buon livello. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel con a supporto un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel. Una combinazione che permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per gli scatti frontali Motorola ha optato per un sensore da 32 megapixel che cattura molta luce. A supporto hai anche strumenti avanzati per l’editing.
Per chiudere il cerchio troviamo una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità e approfittane subito.
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