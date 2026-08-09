Motorola, telefono top a un prezzo mai visto prima: affare per tutti

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Il moto g67 è in offerta su Amazon con un super sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane ora.

Motorola

Per chi pensa che ad agosto non sia possibile fare degli ottimi affari su Amazon, questa è l’offerta che li farà ricredere. Da oggi, infatti, sul sito di e-commerce è disponibile in promo il moto g67, smartphone medio di gamma di Motorola, al prezzo più basso di sempre. Un’offerta veramente speciale che ti permette di risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una vera occasione lampo per un telefono uscito da poco sul mercato e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Il telefono è dotato di un display AMOLED ampio e super fluido, processore che assicura ottime prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel. Esattamente quello che cerchi da un telefono medio di gamma. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

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moto g67: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai così basso e accessibile per il moto g67. Lo smartphone del brand statunitense è disponibile su Amazon con uno sconto del 24% e il prezzo scende a soli 249 euro, con un risparmio netto di 80 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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moto g67: le caratteristiche tecniche

Il moto g67 si posiziona esattamente nella fascia dei medio di gamma e cattura l’attenzione grazie a componenti tecniche di ottimo livello.

Il telefono si basa su un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Display con dimensioni extra large adatto per vedere anche film e serie TV mentre sei in viaggio. Per le prestazioni bisogna fare affidamento all’ottimo processore MediaTek Dimensity 6400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per salvare foto, documenti e installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è di ottima qualità. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con a supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Gli scatti sono eccellenti in ogni situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. A supporto hai anche tante funzioni AI avanzate che ti aiutano nella fase di scatto e in quella di post editing.

Chiudiamo con la batteria top da 5200 mAh che ti accompagna senza troppi problemi per tutto il giorno. Grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia nel giro di un paio di giorni.

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Ecco 5 smartphone in promo da oggi su Amazon.

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