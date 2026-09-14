Motorola, prezzo super aggressivo per lo smartphone top: costa pochissimo

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Da oggi trovi il moto g67 in promo con uno sconto del 30% e risparmi 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo ampio e fluido, ottimo processore e fotocamera da 50 megapixel.

MisterGadget.Tech

Amazon ci dà uno stimolo in più per iniziare al meglio la settimana con questa nuova promo lampo disponibile per il moto g67, telefono uscito sul mercato da pochi mesi e che si posiziona nella fascia media. E lo fa con un prezzo super aggressivo grazie allo sconto del 30% che ti fa risparmiare 100 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qua: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Come detto, il telefono si posiziona nella fascia media, anche se ha alcune caratteristiche di livello superiore, come lo schermo super fluido e l’ottimo processore MediaTek che assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione. Un vero affare da non farsi sfuggire.

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moto g67: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo alla portata di tutti e super occasione per il moto g67. Il telefono medio di gamma del brand statunitense è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 229,90 euro, con un risparmio di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 45,98 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che non devi assolutamente farti sfuggire.

La disponibilità di questo smartphone Motorola è immediata. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Essendo venduto e spedito dalla piattaforma di e-commerce hai i classici quattordici giorni per effettuare il reso gratuito.

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moto g67: le caratteristiche tecniche

Con il moto g67 Motorola si conferma essere uno dei punti di riferimento della fascia media. Il telefono è una garanzia di affidabilità e prestazioni, in grado di svolgere egregiamente qualsiasi compito e assicura anche scatti di buona qualità.

La scheda tecnica mostra le potenzialità del dispositivo, a partire dal display. Motorola ha optato per un pannello Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità arriva fino a 5000 nits e lo rende visibile sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 6300 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi a installare tutte le tue app preferite e a salvare immagini o documenti.

Il comparto fotografico si compone di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Presente anche un sensore per la luce ambientale. Nella parte frontale, invece, trovi un’ottima fotocamera selfie da 32 megapixel. Nell’app fotocamera sono presenti anche diverse modalità di scatto e filtri che migliorano gli scatti e i video.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5200 mAh con cui riesci a completare un’intera giornata senza troppi problemi, anche con un utilizzo intensivo del telefono.

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