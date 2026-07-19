Motorola, questo è lo smartphone che devi comprare oggi: il prezzo sprofonda
Il moto g56 è in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 100 euro. Schermo super fluido, fotocamera da 50 megapixel e super batteria.
Le offerte per gli smartphone su Amazon sono in continua evoluzione e trovare l’offerta che fa al tuo caso non è semplice. Oggi è il giorno giusto se sei alla ricerca di uno smartphone economico, ma con una scheda tecnica da medio di gamma. Il modello che fa per te è il moto g56, disponibile sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 30% e il risparmio netto è di quasi 100 euro. Un vera occasione per un telefono che vale molto più di quanto lo paghi. La scheda tecnica del telefono si basa su un display da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria che copre un intero giorno senza troppi patemi. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni: non farti sfuggire questa opportunità.
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moto g56: prezzo, offerta e sconto Amazon
Grazie all’offerta Amazon il prezzo del moto g56 scende a soli 188 euro, con un risparmio su quello di listino di quasi 100 euro. Il merito è dello sconto del 30% che trovi in pagina e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.
Per la consegna dello smartphone bisogna aspettare solamente qualche giorno, mentre per la restituzione hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.
moto g56: le caratteristiche tecniche
Il moto g56 non tradisce le aspettative: un telefono che si posiziona tra i medio di gamma e che non presenta problemi nell’utilizzo quotidiano. Puoi utilizzare tranquillamente tutte le app che vuoi, e anche il multitasking non dà problemi.
Per questo telefono Motorola ha scelto componenti che si adattano perfettamente a un utilizzo quotidiano, a partire dal display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Oltre a essere molto fluido, ha le dimensioni perfette per vedere film e serie TV direttamente dallo smartphone. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7060 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.
Il comparto fotografico non ti delude. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel con a supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. Scatti e video sono di ottima qualità in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce.
Chiudiamo con una batteria con una capacità di 5200 mAh che assicura un’autonomia per tutto il giorno e con un utilizzo normale riesci a completare anche quarantotto ore.
Ecco 5 smartphone in offerta da oggi su Amazon
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.