Moto g56, lo smartphone lowcost a prezzo stracciato: costa pochissimo

Minimo storico per il moto g56. Lo smartphone è in offerta con uno sconto del 42% e risparmi centinaia di euro. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Motorola

Super occasione su Amazon per il moto g56, uno degli ultimi smartphone medio di gamma lanciati sul mercato dal brand statunitense. Un telefono versatile che si adatta perfettamente alle necessità degli utenti e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 42% disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare poco più di 110 euro su quello di listino. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Il moto g56 è uno smartphone perfetto per chi vuole spendere poco e che allo stesso tempo è alla ricerca di un dispositivo funzionale e che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni senza avere il timore di non poter supportare qualche applicazione importante. La scheda tecnica si basa su un ottimo display da 6,72 pollici ad alta risoluzione, un processore MediaTek di ultima generazione supportato da 8 gigabyte di RAM e da ben 256 gigabyte di memoria interna. Anche la fotocamera principale da 50 megapixel svolge egregiamente il suo lavoro. La batteria da 5200 mAh arriva a fine giornata senza troppi problemi. Un telefono completo e da oggi a un prezzo stracciato.

moto g56

moto g56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione imperdibile per il telefono lowcost di Motorola. Da oggi trovi il moto g56 in promo con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a soli 156,30 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e tra le migliori occasioni di tutto il web per un telefono con queste caratteristiche tecniche. Il risparmio netto supera i 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo. Non farti sfuggire questa opportunità: acquisti un telefono top a un prezzo mai visto prima.

moto g56

moto g56: le caratteristiche tecniche

Un telefono progettato per accompagnarti ovunque e in qualsiasi momento della giornata. Il prezzo non deve trare in inganno: il moto g56 è uno smartphone completo, versatile e con cui puoi fare veramente di tutto. E grazie alla promo Amazon il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo.

Per capire la bontà dello smartphone basta analizzare la scheda tecnica. Lo smartphone si basa su un ottimo display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni, soprattutto con le app social e i video. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7060 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile e che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale per i selfie, invece, è da ben 32 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5200 mAh che è una vera garanzia nell’utilizzo quotidiano. L’autonomia può arrivare fino a due giorni con un utilizzo normale. Non perdere questa ottima opportunità e fai un grandissimo affare.

moto g56