Motorola, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: costa pochissimo

Il moto g56 è in offerta con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Schermo super fluido, ottimo processore e batteria che dura per tutto il giorno.

Spendere poco per un telefono non vuol dire poca qualità, anzi. Molto spesso si trovano ottimi dispositivi anche nella fascia più bassa del mercato e ce lo dimostra l’ottimo moto g56 che troviamo da oggi in promo a un prezzo speciale. Lo smartphone di Motorola, infatti, è disponibile a 145,80 euro con uno sconto del 46% rispetto a quello consigliato. Lo paghi praticamente la metà con un risparmio netto che supera i 120 euro. Un’occasione lampo che non puoi farti scappare, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Clicca qui e approfitta dell’offerta di oggi.

moto g56

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni grazie alla spedizione rapida. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

moto g56

Sebbene il prezzo è quello tipico di un telefono lowcost, il moto g56 assicura prestazioni superiori. Un telefono che si adatta benissimo alle tue esigenze quotidiane e che si rivela versatile e funzionale.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è lo schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un display immersivo con il quale poter vedere anche film e serie TV mentre sei in viaggio o quando ti stai rilassando sul divano. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7060 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando la scheda microSD. Hai tutto lo spazio di cui hai bisogno per salvare documenti e installare applicazioni.

Anche il comparto fotografico è di buona qualità. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Una soluzione versatile che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera selfie da 32 megapixel. Nell’app fotocamera trovi anche tanti strumenti per il foto editing.

Chiudiamo con la capiente batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica anche abbastanza velocemente. Un telefono completo e che a questo prezzo diventa un vero best-buy.

moto g56