Motorola, lo smartphone lowcost a prezzo stracciato: affare del giorno su Amazon

Per essere lo smartphone più venduto su Amazon bisogna avere dei requisiti ben precisi: un’ottima scheda tecnica e un prezzo alla portata di tutti. Requisiti che troviamo sul moto g56, telefono medio di gamma di Motorola che da oggi trovi in promo al minimo storico grazie all’ottimo sconto del 45%. Risparmi poco più di 120 euro e lo paghi quasi la metà. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Una promo natalizia da non farsi assolutamente sfuggire: può terminare da un momento all’altro.

Il moto g56 si posiziona esattamente tra i medio di gamma usciti sul mercato in questo 2025. Un telefono versatile, funzionale e che assicura ottime prestazioni anche con le app più esigenti, come ad esempio i videogame. Il merito è di una scheda tecnica che si basa su un processore MediaTek di ultima generazione e su uno schermo da 6,72 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate elevato. Non manca una fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi spendendo meno di 150 euro.

Grazie alla promo disponibile oggi su Amazon, il moto g56 diventa uno degli smartphone più interessanti che puoi acquistare per Natale. Sul sito di e-commerce è disponibile a un prezzo di 146,97 euro con uno sconto del 45% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 120 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, ma ti consigliamo di approfittarne immediatamente per averlo prima del 25 dicembre. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2025.

moto g56: le caratteristiche tecniche

Affidabilità e prestazioni alla portata di tutti. Il moto g56 è uno dei migliori telefoni della fascia media e se non vuoi spendere delle cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone è uno dei migliori acquisti che puoi fare.

La scheda tecnica dello smartphone di Motorola è molto equilibrata e si basa su componenti di ultima generazione. Partiamo dall’elemento predominante: lo schermo. Il brand statunitense ha optato per un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7060 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è di ottima qualità. Il merito è della doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile che ti permette di scattare foto in ogni situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con l’ultimo elemento che contraddistingue questo smartphone, la batteria da 5200 mAh che ti permette di completare un intero giorno senza troppi patemi. E con un utilizzo normale puoi coprire anche quarantotto ore. Uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che non devi farti sfuggire.

