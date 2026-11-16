Moto G56, lo smartphone lowcost con uno sconto imperdibile: oggi costa pochissimo

Il moto g56 è in promo con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Dotato di un display AMOLED da 6,72 pollici, doppia fotocamera posteriore e un'ottima batteria.

Motorola

Le offerte anticipate del Black Friday sono il momento ideale per fare ottimi affari e risparmiare centinaia di euro su prodotti che solitamente non sono accessibili a tutti. Come nel caso del moto g56, telefono medio di gamma del brand statunitense disponibile con un ottimo sconto del 33% che ti fa risparmiare poco più di 110 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il telefono è un perfetto medio di gamma pensato per l’utilizzo quotidiano: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere tempo: le scorte sono limitate.

moto g56 233,16 € -22% 299,00 € Risparmi 65,84 € Acquista su Amazon

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moto g56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva su Amazon per il moto g56. Il telefono medio di gamma di Motorola è disponibile in promo a un prezzo di 233,16 euro grazie allo sconto del 33% e approfitti del minimo storico su Amazon, come confermato da Rufus, l’intelligenza artificiale presente sul sito di e-commerce. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 46,64 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando il telefono oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2027.

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moto g56: schermo fluido e ottime prestazioni

Se stai cercando un telefono medio di gamma in grado di abbinare a una scheda tecnica di buona qualità, un prezzo alla portata di tutti, il moto g56 è il modello che fa per te. Parliamo di uno smartphone completo e con componenti affidabili e che durano nel tempo.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un pannello con colori realistici e con cui puoi vedere qualsiasi contenuto con la miglior qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7060 ed è supportato da 8 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Motorola ha lavorato con cura anche sul comparto fotografico:

fotocamera principale da 50 megapixel

da obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel

flicker cam

fotocamera frontale da 32 megapixel.

A supporto hai anche tanti strumenti che ti aiutano a migliorare la qualità degli scatti nella fase di post editing.

Per finire trovi anche una batteria da 5100 mAh con un’autonomia che arriva fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora. Un telefono completo e da oggi con un rapporto qualità-prezzo unico.

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