Motorola, questo smartphone lowcost costa pochissimo: va comprato subito

Il moto g56 è in offerta su Amazon con uno sconto del 38% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Ottima scheda tecnica e rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

MisterGadget.Tech

La Festa delle Offerte Prime è terminata, ma su Amazon le grandi promo non finiscono mai e anche oggi ci sono alcune occasioni che non devi assolutamente lasciarti scappare. Come ad esempio il moto g56 di Motorola disponibile in promo con uno sconto del 38% e al prezzo più basso di sempre. Una vera occasione da non lasciarsi sfuggire per questo telefono lowcost che oggi trovi a un prezzo accessibile a tutti.

Il prezzo non deve trarre in inganno. Il moto g56 vale molto di più di quanto lo paghi e lo dimostra una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Lo smartphone basa tutto su un ottimo processore MediaTek in grado di supportare qualsiasi applicazione e su uno schermo da 6,72 pollici ad alta risoluzione. La fotocamera principale da 50 megapixel permette di scattare buone foto e la batteria da 5200 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Non perdere tempo e approfitta di una delle migliori offerte di oggi.

moto g56

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

moto g56: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile oggi per il moto g56 lo rende uno dei telefoni lowcost più interessanti su Amazon. Lo smartphone è disponibile a un prezzo di soli 166,90 euro grazie allo sconto del 38% che ti fa risparmiare cento euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo garantiti da Amazon. Non perdere tempo e approfitta di questa ottima occasione.

moto g56

moto g56: le caratteristiche tecniche

Nella fascia sotto i 200 euro il moto g56 è uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi. Il brand statunitense ha lanciato un ottimo dispositivo in grado di competere ad armi pari con smartphone molto più costosi e blasonati. Realizzato con materiali di ottima qualità e con componenti che ultima generazione.

Per capire le potenzialità dello smartphone basta analizzare la scheda tecnica, partendo da uno dei punti forti dei telefoni Motorola: lo schermo. Sul moto g56 è presente un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ottime anche le prestazioni grazie al processore MediaTek Dimensity 7060 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è una vera sorpresa. Nella parte posteriore trova posto un doppio sensore con fotocamera principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione la fotocamera frontale da 32 megapixel. Un sistema completo e che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione.

La batteria da 5200 mAh è la classica ciliegina sulla torta che ti assicura un’autonomia fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Supporta anche la ricarica rapida. Il moto g56 è un ottimo telefono per la vita di tutti i giorni e grazie al prezzo a cui lo trovi oggi è un affare che non puoi farti scappare.

moto g56