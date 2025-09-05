Motorola, lo smartphone lowcost a un prezzo stracciato: offerta imperdibile

Il moto g56 è disponibile in offerta con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Schermo ampio, fotocamera da 50 megapixel e batteria a lunga durata.

Motorola è tornata prepotentemente nel settore mobile e lo ha fatto con smartphone affidabili e che assicurano ottime prestazioni. E soprattutto con un rapporto qualità-prezzo ottimo, che diventa eccellente quando sono disponibili in offerta su Amazon. Come accade oggi con il moto g56, telefono medio di gamma che paghi quanto un entry-level. Il merito è dello sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 70 euro su quello di listino. Lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Solo fino al 5 settembre puoi anche aggiungere il coupon sconto "IT15Y" che ti fa risparmiare 15 euro sul prezzo finale.

Il moto g56 è un’ottima soluzione per chi vuole spendere poco, ma vuole avere tra le mani un telefono che non sia solamente affidabile, ma anche prestazionale. E il moto g56 lo è. Il merito è delle componenti scelte dal brand statunitense, a partire dall’ampio schermo ad alta risoluzione e al processore MediaTek che assicura ottime prestazioni. Completo anche il comparto fotografico che si compone di un doppio sensore posteriore e di una fotocamera frontale ad alta risoluzione. Non manca una super batteria da 5200 mAh che dura fino a due giorni.

moto g56: prezzo, offerta e sconto Amazon.

Lo smartphone lowcost da acquistare oggi. Il moto g56 è disponibile in promo a un prezzo di 194,33 euro con uno sconto del 28% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è molto interessante e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 38,87 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile, le scorte sono limitate e potrebbero terminare da un momento all’altro.

N.B. Solo fino al 5 settembre puoi aggiungere il codice sconto "IT15Y" che fa scendere il prezzo di altri 15 euro e lo paghi 179,33 euro. Devi essere velocissimo, il numero di coupon è limitato.

moto g56: le caratteristiche tecniche

Il moto G56 si posiziona nella fascia dei medio di gamma, sempre più affollata da dispositivi tutti molto simili tra di loro. Il telefono di Motorola si distingue grazie a una serie di scelte mirate che puntano a offrire una vera esperienza da top di gamma, a partire dalle sue specifiche di base. A differenza di molti concorrenti, che spesso sacrificano un aspetto per valorizzarne un altro, il Moto G56 offre un pacchetto completo e bilanciato che lo fa brillare nel suo segmento.

Il display è uno dei suoi punti di forza. Con un ampio schermo da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+, offre immagini nitide e colori vivaci. La fluidità è garantita da una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, che rende lo scorrimento più fluido e reattivo. Sotto la scocca, lo smartphone è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7060, che assicura prestazioni veloci ed efficienti per il multitasking e le app più esigenti. La combinazione di 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte con microSD) garantisce ampio spazio per app, foto e video.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Moto G56 non delude. La fotocamera posteriore principale è dotata di un sensore Sony LYTIA™ da 50 megapixel, che cattura immagini ricche di dettagli e colori. A questa si affianca un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel. Gli amanti dei selfie apprezzeranno la fotocamera frontale da 32 megapixel, che garantisce foto di alta qualità.

L’autonomia è un altro punto di forza, grazie a una capiente batteria da 5200 mAh che assicura un’intera giornata di utilizzo. Inoltre, la ricarica rapida TurboPower™ da 30 W permette di avere il 100% di autonomia in meno di un’ora.

